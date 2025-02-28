全港最大的小欖綜合康復服務大樓啟用　陳國基：逐步增服務名額

政務司司長陳國基今日（28日）出席小欖綜合康復服務大樓開幕儀式，見證全港最大型綜合康復服務大樓正式開幕啓用。他指，新大樓為更多有需要的殘疾人士提升生活質素，政府一直關注殘疾人士的需要，及康復服務的發展；政府會繼續增加殘疾人士康復服務名額，由2021至22年度約35100個，逐步增加至2028至29年度或之前的約39900個。



陳國基（右二）、勞工及福利局局長孫玉菡（左二）今日（二月二十八日）出席小欖綜合康復服務大樓開幕典禮。（政府新聞處）

他指，在四月開始的新財政年度，社會福利署轄下康復及醫務社會服務的經常預算開支，達到126億元，較五年前增加35%，反映政府在支援殘疾人士方面所作出的承擔。政府明白社會對殘疾人士康復服務的需求非常殷切。今日開幕的綜合康復服務大樓一共設有1150個住宿照顧名額，及560個日間訓練名額，服務對象涵蓋智障人士、肢體傷殘人士和精神復元人士。

康復服務大樓位於斜坡地帶，歷時約四年完成。為了融入周邊環境，建築分為高、低兩座，並設有很多公用空間，利用大面積的玻璃窗，讓空氣流通的同時，室內也可以享有充足的自然光。大樓亦加入了環保設計元素，例如設置超過300塊太陽能板、雨水收集系統、利用再生能源的發電機等，為環保出一分力。

陳國基（第一排右五）、勞工及福利局局長孫玉菡（第一排左五）今日（二月二十八日）出席小欖綜合康復服務大樓開幕典禮（政府新聞處）

大樓分別由東華三院、新生精神康復會和香港耀能協會營運。三間營辦機構利用大樓空間的優勢，並善用智能科技設備及康復器材，為服務使用者打造安全、舒適的生活空間。 為滿足服務使用者的醫療需要，社署聯同醫管局新界西聯網，及三間營運機構，在大樓投入服務之前，已商討推展醫社合作服務模式，透過雙方緊密溝通和彈性安排，減少院友往返醫院的次數之餘，同時獲得適切的醫療服務。

政務司司長陳國基今日（二月二十八日）在小欖綜合康復服務大樓開幕典禮致辭。（政府新聞處）

最後，他想用三個「心」字，來概括政府對康復服務及大樓發展的願景：第一是「同心」，期望大家同心協力，跨界別合作，繼續推動康復服務的創新和，精益求精。第二個心是「愛心」，期望各個營運康復服務機構，持續以愛心去服務殘疾人士及其家人，讓他們獲得幸福感。第三是「稱心」，希望透過提供到位的康復服務，讓作為照顧者的家人得到適切的支援，對服務感到稱心滿意。