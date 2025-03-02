紫荊黨慶祝成立五周年 黨主席李山定長期發展目標

香港紫荊黨上周六（ 3月1日）舉行成立五周年慶典，黨主席李山致辭時表示，紫荊黨的長期目標是到2035年，推動把香港建設成為比肩紐約、倫敦的全球城市，通過持續的改革與創新，鞏固發展香港來之不易的國際金融中心地位，通過不懈的努力去實現香港經濟多元化，使科技及文化創意產業蓬勃發展。

典禮在港島皇朝會舉行，紫荊黨顧問委員會主席耿焱教授在北京通過視頻參加活動並致辭。耿焱表示，建設有中國特色的香港資本主義，必須堅持中國共產黨的領導，必須實現包容性經濟增長，使在市場中的所有市民都獲得信任、機會和回報，並相信在內地與西方資本主義國家合作競爭過程中，香港可以起到對抗演習中的「藍軍」角色，訓練和提升內地企業、機構在國際社會的適應和發展能力。

耿炎鼓勵紫荊黨繼續支持香港特區政府抓住機會，健全因地制宜發展人工智慧技術的體制機制，與內地高科技企業合作，通過大模型開源創新模式，有效利用全球資料，建立香港特色開源新生態，實現全球性技術創新和產業應用引領。

紫荊黨慶祝成立五周年，多名全國政協委員與立法會議員到賀。

李山也表示紫荊黨要全力支持特區政府積極作為，推動香港成為一個有為政府主導的公平社會，確保社會的每一個角落都能感受到公平與正義，讓每一位香港居民都能安居樂業，真正實現「居者有其屋」的願景。李山號召香港年青人加入紫荊党，並用一句話來與大家共勉：「路雖遠，行則將至；事雖難，做則可成。」

紫荊黨骨幹黨員與中銀國際副董事長、珠海學院董事會主席林廣兆，全國政協委員董吳玲玲、龔永德，立法會議員黃錦輝、林振昇、李浩然以及特首政策組副組長王春新等嘉賓與七十餘人出席了慶典。紫荊黨執行委員伍俊飛做了專題報告，回顧了紫荊黨五年來成長歷程。