識「碳」再出發．十｜「碳」索生活

中國在2020年宣布，計劃於2030年前達到「碳達峰」，並於2060年前實現「碳中和」（ 一般合稱「雙碳」目標）。為了實現這高質量的綠色發展，國家將「雙碳」目標全面融入社會及經濟發展中，為全球氣候治理樹立了標杆。

從沙漠到海洋，從礦區到林場，從城市到鄉村，香港再出發大聯盟用了大半年時間在甘肅、山西、福建、廣東及香港實地採訪，拍攝了十集十分鐘的短片，介紹內地和香港在減碳節能方面的工作，說好國家的「雙碳」故事，並藉此呼籲大家積極主動參與減碳工作，投入綠色生產和生活。此系列短片名為《識「碳」再出發》，內容主要圍繞三個方面，包括氣候變化的威脅、國家政策及措施，以及企業和人們如何在生產生活中減碳等。

從歷史建築的蛻變、航空業的綠色轉型，到都市農場種植與廢棄物再利用，香港在碳中和的征程上，展現出堅定的行動力與卓越的創新能力。走進香港灣仔的法定古跡——前灣仔郵政局，如今化身為碳中和宣傳地標。香港國際機場作為全球航空樞紐，致力於2050年碳中和目標，國泰航空通過使用SAF航空燃料減少碳排放。元朗現代化農場引入水耕種植技術，不僅提供新鮮蔬菜，還減少碳排放。咖啡渣與舊衣都可以循環利用，蛻變成咖啡杯與新裳。攜手進入低碳未來。