寧港經貿推介會　岳毅代梁振英發言：港可助寧夏產品「賣好價」

2025寧港經貿交流合作推介會今日（9日）舉行，全國政協副主席梁振英原定作開幕致辭，惟因女兒梁頌昕驟逝而缺席活動，由寧港合作諮委會主任岳毅代替梁宣讀其發言稿，指香港十分熟悉國際貿易規則和市場環境，港商誠信度高、守法意識強，加上物流、通訊、金融等服務優勢，可幫助寧夏的民用產品走向國際市場：「賣得更好價錢」。



寧港合作諮委會主任岳毅代替缺席的梁振英，在2025寧港經貿交流合作推介會致辭。（何夏怡攝）

香港做「典型貿易服務」 港商誠信度高

岳毅宣讀梁振英的講稿指，推介會是寧夏回族自治區本周在香港舉辦的一系列的活動之一，是兩地經貿交流合作取得階段性成果的體現，更是香港和內地共同應對國際經貿大變局的應有之義。

香港是中國長時期不間斷開放的國際貿易中心，擁有10.4萬家的貿易公司，平均每家公司只有4個人，但香港的貿易總額非常大，是GDP的3.3倍。他讚揚香港的強項，在於十分熟悉國際貿易規則和市場環境，且市場信息全面、準確、及時。「香港的貿易商伶俐，同時有誠信度高和守法意識強的優點。」

梁振英的講稿中又指出，香港本地並無製造業的生產活動，說明香港龐大的貿易額中，所賣並非港產；香港人口規模不大，故生活所需不多，所以所買亦非所需，總結香港所做「是典型的貿易服務」。

2025寧港經貿交流合作推介會今日（9日）在本港舉行（何夏怡攝）

香港可幫助寧夏產品「賣好價錢」

梁振英的發言中又強調，香港還具備物流服務、通訊服務、獨立第三方的檢測服務和金融服務等優勢，可為寧夏的民用產品走好高質量發展道路，走向更大的、尤其是國外市場，賣得更好價錢。

寧港合作諮委會主任岳毅（何夏怡攝）

最後，梁指今早寧夏政協與香港促進現代化專業人士協會首次舉辦聯席會議，說明交流合作機制開了好頭，今後這個機制將與寧港合作諮詢委員會，繼續服務兩地經貿合作交流。