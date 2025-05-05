巴士迷注意！林村河擬設「城巴特色避雨亭」　下步與天星小輪合作

大埔林村河繼三年前增設東鐵綫「烏蠅頭」列車車廂改裝的特色避雨亭後，再有新搞作。大埔民政處落實將與城巴合作，在林村河設立「城巴避雨亭」，更透露正籌備與天星小輪設計特色避雨亭。新避雨亭將透過地區小型工程計劃撥款興建，未有透露估算造價，參考「烏蠅頭」避雨亭造價約90萬元。



大埔林村河。（潘耀昇攝）

大埔林村河「烏蠅頭」避雨亭。（資料圖片）

林村河三年前設立「烏蠅頭」車廂改裝避雨亭

大埔林村河並非第一次以交通工具作賣點設立特色避雨亭，2022年大埔民政處與港鐵合作，利用已退役的「烏蠅頭」火車不鏽鋼座椅、車門、座椅，佈置成為車廂，令「烏蠅頭」經典重現，成為鐵路迷打卡熱點，令人眼前一亮。

行會成員陳克勤與大埔民政專員陳巧敏及多名大埔區議員，曾到大埔林村河「烏蠅頭」避雨亭打卡。（資料圖片）

「烏蠅頭」避雨亭工程費約90萬元

東鐵綫「烏蠅頭」列車車廂避雨亭，民政總署透露工程費大約90萬元。除了港鐵無償提供列車配件、重用車門、車窗及座椅，政府安裝太陽能照明、風扇、滅蚊燈、LED顯示屏等環保設施，屬於地區小型工程計劃下的項目，由大埔民政處負責興建、清潔及保養。

民政處計劃在林村河增設「城巴避雨亭」，圖為城巴車廂。（資料圖片/江智騫攝）

林村河擬增設「城巴避雨亭」

三年後，民政處再有新猷。根據明天（6日）大埔區議會大會的討論文件，民政處計劃在林村河增設「城巴避雨亭」，位置鄰近港鐵「烏蠅頭」車廂避雨亭。

大埔林村河「城巴避雨亭」建議位置。（區議會文件）

民政處4月1日與區議員實地視察確定位置，將透過小型工程計劃推展，並交由民政總署工程組跟進設計及前期可行研究。據了解，城巴將會捐贈車廂設施。「城巴避雨亭」有望成為巴士迷打卡熱點。

城巴曾改裝退役巴士，變身為車長休息室。（資料圖片）

城巴曾改裝退役巴士，變身為車長休息室。（資料圖片）

「天星小輪避雨亭」下一步現身林村河

一不離二，民政處透露正籌備下一個以交通工具為主題的特色避雨亭，將會與天星小輪合作，雙方已初步交流設計方案。

經民聯大埔南區議員羅曉楓說，林村河兩旁興建更多不同類型、以公共交通工具為主題的避雨亭，有望成為大埔其中一個打卡特色場景。（羅曉楓Facebook）

羅曉楓望工程費降低 關注林村河水質異味

經民聯大埔南區議員羅曉楓相信，汲取東鐵綫「烏蠅頭」特色避雨亭的建造經驗，希望工程費可以降低。他說關注避雨亭的燈光設施，會否如其他避雨亭般透光度高；另外，因應林村河兩旁有不少花叢，關注滅蚊措施。

他說，林村河兩旁興建更多不同類型、以公共交通工具為主題的避雨亭，有望成為大埔其中一個打卡特色場景，希望政府部門配合在河邊種植和重新修葺樹木或花卉，改善林村河水質異味情況，會令林村河兩旁更有氣氛，吸引更多市民觀賞。