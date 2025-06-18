香港「青年外交家」北大研習　外交部林劍勉勵：做民間外交發言人

青年議政組織「新青年論壇」上周（6月9日至14日）率領51名香港中六及大學生，到北京大學國際關係學院展開為期六天的「青年外交家」研習。北大國關學院黨委副書記項佐濤在開班儀式上勉勵學員努力學習，在國際關係知識上做到知己、知彼，養成正確的全球觀，做面向未來的青年外交家。研習班又拜訪外交部並旁聽外交部例行記者會，會後外交部發言人林劍與學員交流，鼓勵他們發揮良好的雙語學習環境和國際化的社會等優勢，「做香港在民間的外交發言人，向世界說好香港故事。」



青年議政組織「新青年論壇」上周（6月9日至14日）率領51名香港中六及大學生，到北京大學國際關係學院展開為期六天的「青年外交家」研習。

在開班儀式上，北京大學國際關係學院黨委副書記項佐濤勉勵學員努力學習，要在國際關係知識上做到知己、知彼，養成正確的全球觀，做面向未來的青年外交家。中央政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）教育科技部副處長和二級調研員王威出席開班儀式。研習班又參訪外交部並旁聽外交部例行記者會。會後，外交部發言人林劍與學員交流，鼓勵他們善用香港的雙語環境和國際化等獨特優勢，「做香港在民間的外交發言人，向世界說好香港故事。」

研習班團長香港大學三年級曹菲凡同學表示：「在中國綜合國力日漸增強，話語權和影響力日漸擴大的當下，我們香港青年更應該在尊重不同文化的同時保持文化自信，用相容並包的態度向世界展示一個更加繁榮的香港。」團員藍星喻也說：「在和林司長的交流中，我感受到他身上儒雅從容的風度，也被他對於不卑不亢的談吐打動，這種氣質的背後是國家實力給予的底氣和自信。」團員潘永康更成承諾將會通過努力學習以回應林劍的鼓勵，「積極參與多邊事務，推動構建習主席提出的人類命運共同體。」

北京大學國際關係學院為是次研習安排了多位重量級教授為同學授課，包括：北京大學國際關係學院教授兼北京大學澳大利亞研究中心副主任丁斗教授、北京大學國際關係學院國際組織與國際公共政策系副系主任兼北京大學國際戰略研究院特約研究員雷少華副教授、北京大學國際安全與和平研究中心副主任兼北京大學中外人文交流研究基地秘書長祁昊天副教授、北京大學國際戰略研究院執行副院長，北京大學當代俄羅斯研究中心主任關貴海教授等。課程旨在向香港中學生和大學生分析當前國際金融的體系碎片化和金融武器化、俄烏衝突與中美俄關係走向、地緣與科技對國家安全的雙重塑造等國際問題熱點。

研習班出發前，邀請香港教育大學講師、香港大學法律學院博士林詠茵為學員講解《香港國安法》，透過深入淺出的例子和簡潔明快的繞口令，讓他們對《香港國安法》有了更深刻的認識。

研習班由「新青年論壇」主辦、由北京大學國際關係學院承辦，並得到國家教育部、外交部、中聯辦教育科技部及北京聯絡部的支持。「新青年論壇」表示，希望學員透過此行深化對於中國特色大國外交的認知，進一步意識到當今世界正處於百年未有之大變局，而香港也面臨新的機遇與挑戰，必須要秉持積極開放的心態，努力用知識裝備自己，才能抓住機遇，幫助香港在變局中打開新的天地。