大埔文娛中心重開戶外空間、活動室　演藝廳、黑盒劇場料年底完工

關閉重建四年多的大埔文娛中心，今天（23日）首階段重開戶外空間、擴建後的大堂、無障礙通道以及兩個活動室。至於最重點的設施演藝廳及黑盒劇場，預計本年底完工。



6月23日，關閉重建四年多的大埔文娛中心重開戶外空間、活動室，大埔民政專員陳巧敏與一眾大埔區議員參觀設施。（民政事務總署）

6月23日，關閉重建四年多的大埔文娛中心重開戶外空間、活動室，大埔民政專員陳巧敏與一眾大埔區議員參觀設施。（民政事務總署）

6月23日，關閉重建四年多的大埔文娛中心重開戶外空間、活動室，大埔民政專員陳巧敏與一眾大埔區議員參觀設施。（民政事務總署）

大埔文娛中心重開戶外空間、活動室

首階段重開的大埔文娛中心大堂設有自助售票機，觀眾可即場購票和取票，戶外空間亦將二十四小時開放，方便市民出入。兩個活動室現已重開，民政事務總署形容除了硬件配套提升，租用價格亦非常相宜，透露不少團體已租用活動室。

6月23日，關閉重建四年多的大埔文娛中心重開戶外空間、活動室，大埔民政專員陳巧敏與一眾大埔區議員參觀設施。（民政事務總署）

6月23日，關閉重建四年多的大埔文娛中心重開戶外空間、活動室，大埔民政專員陳巧敏與一眾大埔區議員參觀設施。（民政事務總署）

演藝廳、黑盒劇場年底完工

至於演藝廳、黑盒劇場，預計年底完工。大埔文娛中心與大埔藝術中心相鄰，是區內文藝地標之一，署方相信重開後會為區內居民提供具文化藝術氛圍的空間，連結一眾藝術團體，在高質素的配套下為市民帶來不同類型的精彩文化藝術活動。

6月23日，關閉重建四年多的大埔文娛中心重開戶外空間、活動室，大埔民政專員陳巧敏與一眾大埔區議員參觀設施。（民政事務總署）