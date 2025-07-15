網約車規管｜的士牌價末日？政府消息人士：牌價升跌唔會窒礙決心

的士牌價升跌，過去是業界反對網約車合法化的原因之一。隨著網約車規管框架今天（15日）出爐，拍板決定發牌予網約車營運，雖然數量明年初才交代，但政府如何評估對的士牌價的影響？政府消息人士表示的士牌價由市場決定，「牌價升跌唔影響（方案）推進、唔會窒礙速度同決心」，強調以市民利益放在首位。



不過，今次方案未有規定網約車車費，會否擔心定價低於的士？政府消息人士表示參考其他地方經驗，乘客一般以較高價錢叫車，但有地方亦曾出現割喉式減價惡性競爭，透露擬定附屬法例的時候，有需要「預設權力」令到網約車營運不會不利市民利益。



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網約車規管框架今日（15日）出爐，網約車平台、司機與車輛都要領牌，其中司機與平台牌照數目均不設限，有效期五年，車費可跟市場情況自訂。（陳焯煇攝）

影響的士牌價？政府消息人士：牌價升跌唔會窒礙決心

網約車合法化後對的士牌價的影響受關注，政府消息人士表示的士與網約車並非「零和」、「對立」的關係，立法框架是希望提供更多乘車選擇與市民，聆聽到的士牌主對於的士牌價的意見，惟牌價由市場決定，「牌價升跌唔影響（方案）推進、唔會窒礙速度同決心」，方案有助的士業界進步，平衡不同持份者利益，並以市民利益放在首位。

網約車規管框架今日（15日）出爐，網約車平台、司機與車輛都要領牌，其中司機與平台牌照數目均不設限，有效期五年，車費可跟市場情況自訂。

附屬法例將有「預設權力」防止惡性競爭

今次將車費釐定交到網約車平台手中，由平台與乘客自行釐定，有聲音關注會否定價低於的士。

政府消息人士表示，網約車作為點對點交通輔助服務，參考世界各地情況乘客一般會以較高的協定價錢叫車，有地方亦曾出現割喉式減價惡性競爭，「平啲對市民好啲，但影響司機生意收入，影響質素」，政府不希望窒礙競爭，透露擬定附屬法例的時候，有需要「預設權力」令到網約車營運不會不利市民利益。

網約車規管框架提出，平台可因應市場情況自訂車費。政府考慮就每個網約車程要求平台繳交徵費及按旗下車輛數目繳付平台牌照費。（資料圖片）