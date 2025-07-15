網約車規管｜的士牌價末日？政府消息人士：牌價升跌唔會窒礙決心
的士牌價升跌，過去是業界反對網約車合法化的原因之一。隨著網約車規管框架今天（15日）出爐，拍板決定發牌予網約車營運，雖然數量明年初才交代，但政府如何評估對的士牌價的影響？政府消息人士表示的士牌價由市場決定，「牌價升跌唔影響（方案）推進、唔會窒礙速度同決心」，強調以市民利益放在首位。
不過，今次方案未有規定網約車車費，會否擔心定價低於的士？政府消息人士表示參考其他地方經驗，乘客一般以較高價錢叫車，但有地方亦曾出現割喉式減價惡性競爭，透露擬定附屬法例的時候，有需要「預設權力」令到網約車營運不會不利市民利益。
影響的士牌價？政府消息人士：牌價升跌唔會窒礙決心
網約車合法化後對的士牌價的影響受關注，政府消息人士表示的士與網約車並非「零和」、「對立」的關係，立法框架是希望提供更多乘車選擇與市民，聆聽到的士牌主對於的士牌價的意見，惟牌價由市場決定，「牌價升跌唔影響（方案）推進、唔會窒礙速度同決心」，方案有助的士業界進步，平衡不同持份者利益，並以市民利益放在首位。
附屬法例將有「預設權力」防止惡性競爭
今次將車費釐定交到網約車平台手中，由平台與乘客自行釐定，有聲音關注會否定價低於的士。
政府消息人士表示，網約車作為點對點交通輔助服務，參考世界各地情況乘客一般會以較高的協定價錢叫車，有地方亦曾出現割喉式減價惡性競爭，「平啲對市民好啲，但影響司機生意收入，影響質素」，政府不希望窒礙競爭，透露擬定附屬法例的時候，有需要「預設權力」令到網約車營運不會不利市民利益。
問：網約車在香港是非法的嗎？
答：香港法律規定，利用汽車載客取酬的行為必須取得「出租汽車許可證」，而長久以來，個人點對點交通服務主要由擁有牌照的「的士」提供；不過，當科技促使交通運輸產業和市民出行需求發生根本變化，衍生「網約車」這種新型載客取酬營運形式，特區政府卻遲遲未有打破的士牌照壟斷，未能開放市場競爭，導致網約車在港服務11年仍未合法化。
問：政府停止增發的士牌照多年，帶來什麼問題？
答：香港目前共有18,163個的士牌照，因政府停發新牌導致數量稀缺，持有者可以控制市場形成壟斷，並且催生了非常畸形的炒牌環境，令的士牌照由「公共交通資源」變成「金融炒賣工具」，在過去25年內由252萬元被炒高至667萬元。的士牌主將炒牌成本轉嫁租車司機，迫使司機和乘客陷入「司機收入低—服務差—乘客埋怨—流失更多客—收入更低—服務更差—社會怨氣更大」的惡性循環，更積聚的士和網約車之間的仇恨，種下社會衝突禍根。
問：的士與網約車亂局，應該怎樣解決？
答：往屆政府施政失當，既未有打破的士壟斷，又未有落實網約車合法化，的士與網約車出現惡性競爭，影響市民出行體驗、損害司機勞動利益，更令不同群體之間產生越來越大的怨氣和怒氣。有為政府理應敢於改革，堅持以產業發展和社會轉型為主線、以乘客需求和司機權益為依歸，推動網約車合法化，徹底打破的士壟斷，重構點對點出行服務，杜絕公共運輸服務資源的炒賣空間。