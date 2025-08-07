民建聯調查：九龍東四成政府場所無育嬰設施　近半育嬰室長期上鎖

本港生育率低，特首李家超在施政報告諮詢會強調已大力推動，包括增設托兒服務、兩萬元生育獎勵金等。不過，政府旗下物業的公眾育嬰設施，又是否符合鼓勵生育的目標呢？



民建聯抽查九龍東45個政府物業育嬰設施，涵蓋商場、社區中心、體育館、圖書館等，發現40%場所不設育嬰室，設育嬰室的場所當中，有44%設施開放時間上鎖，要尋找職員協助。部分育嬰設施與廁所共用，令人擔心衛生問題，亦有設施較殘舊。九龍東立法會議員顏汶羽認為育嬰室不應長期上鎖，門外加裝閉路電視以收防濫用之效。同時，應逐步改善育嬰室與廁所混用的安排，為設施制定統一標準。



民建聯九龍東立法會議員顏汶羽與團隊抽查九龍東45個政府物業育嬰設施。（林子明攝）

九龍東40%政府場所不設育嬰室

調查發現，觀塘、黃大仙、九龍灣45個政府物業設施當中，有18個場所不設育嬰室，佔總數40%，包括牛頭角上邨和下邨商場、藍田普通科門診、九龍灣體育館等。

有設育嬰設施的27個場所當中，有44%開放時間上鎖，需要職員協助才能使用。（民建聯提供）

44%場所育嬰室開放時間上鎖 顏汶羽促取消上鎖

設育嬰設施的27個場所當中，有12個場所育嬰室開放時間上鎖，需要職員協助才能使用，佔總數44.4%，如牛頭角道公園、駿業街遊樂場、翠屏河花園、觀塘遊樂場等。顏汶羽表示，理解上鎖想防止被其他人不當濫用，如睡覺、吃飯、吸煙等，但上鎖對真正用家極度不便，尤其嬰兒「爆片」等緊急情況下，家長可能被迫在公共場所處理。

他建議在育嬰設施門外設立閉路電視或加強巡邏，取代上鎖，相信都能防止濫用；此外，確保門外提供聯絡電話，當家長聯絡工作人員後，以數分鐘內能開鎖作目標。展望未來，應加裝電子顯示屏，及自動感應門鎖，清晰標明開放狀態。

近兩成育嬰室無獨立空間 馬桶旁設換片板引衛生風險

除了上鎖問題，近兩成育嬰設計無獨立空間，如佐敦谷公園女廁僅裝換片板，沒有獨立哺乳空間，廁所頻繁人流令哺乳的媽媽感到尷尬不適，衍生私隱及衛生問題，男性照顧者無法使用。部分換片板，更設於馬桶旁邊，廁所環境潮濕多菌，增加家長憂慮嬰兒跌倒和感染的風險。

顏汶羽建議提供改善設施時間表，逐步取代育嬰室與廁所共用設計，空間許可的場所應優先設置獨立育嬰室，尤其是公園或體育康樂設施，才有利育兒環境鼓勵生育。

部分設施於馬桶旁設換片板，引衛生風險。（民建聯提供）

四成設施老舊 顏汶羽倡定期巡查翻新

設備殘舊與不足亦是鼓勵生育的障礙之一，調查發現四成設施老舊，如安秀道公園、彩盈坊殘疾人士洗手間及觀塘遊樂場，照明系統和嬰兒護理設備不足、欠缺嬰兒安全圍欄及有效抽風系統，更沒有緊急按鈕，未能提供便利安全的育兒環境。

顏汶羽建議定期巡查設施，改善衛生情況，督促維修進度，翻新老舊設施，如規定所有育嬰間設有安全圍欄換片台、感應式酒精供應器、有活動蓋的垃圾桶等基本設備。

油塘三個場所育嬰設施良好示範

顏汶羽認為，油塘大本營商場三樓及G樓、油麗商場及油塘社區會堂的育嬰設施，才屬良好範例值得參考，除了是獨立空間，內部也配備不少智能裝置，包括紅外線自動感應水龍頭、感應或梘液供應器、暖奶器、緊急警報系統、安全鏡及地面排水渠。港鐵圓方商場的育嬰間，亦是他推薦的理想設施。

他建議設立奬勵計劃提升育嬰設施質素，包括「優質育嬰間標籤計劃」，按空間、設備、衛生分級設立「金章」及「藍章」認證，納入「育嬰友善地圖」，激勵場所提升質素。