選委會補選｜郭永昌提名期內逝世被DQ　100人爭93席大多自動當選

2025選舉委員會界別分組補選9月7日舉行，101人報名競逐93個選委空缺。候選人資格審查委員會今天（11日）裁定100名選委會界別分組補選候選人提名有效，1人提名無效被DQ。該人是本月初逝世的元朗八鄉鄉委會主席、區議員郭永昌。他出選的鄉議局分組界別有5個空缺，原本連同郭永昌只有5人報名，沒有競爭，鄉事派最後一天派林國昌參選，隨著當局裁定郭永昌參選無效，該界別維持自動當選。



另外，選舉事務處共收到8份指明職位的當然委員的登記，全部登記提名有效，包括建測規園界的香港規劃師學會會長、社區參與綠化委員會主席、消防安全條例諮詢委員會主席；工程界的香港工程師學會會長、建造商委員會主席、升降機及自動梯安全諮詢委員會主席；醫學及衞生服務界的菲臘牙科醫管局主席；以及社會福利界的勞聯智康協會執委會主席。



2025選舉委員會界別分組補選9月7日舉行。（政制及內地事務局）

選委會補選近八成分組界別無競爭 競爭最大8人爭6席

補選提名期7月22日開始，8月4日截止。選舉事務處收到101份候選人提名表格。候選人資格審查委員會今天（11日）裁定100名選委會界別分組補選候選人提名有效，1人提名無效被DQ。該人是本月初逝世的元朗八鄉鄉委會主席、區議員郭永昌。

《香港01》統計，共28個分組界別需要補選選委，當中22個界別是等額選舉，即無競爭。

其餘6個界別有競爭，包括商界（第三），建築、測量、都市規劃及園境界，科技創新界、勞工界、港九三會界別和新界三會界別。競爭最大的是「新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員代表」界別，8個候選人競逐6席，其餘界別的候選人較空缺席位多1人。當選者將有權提名及選出行政長官，以及選出選委界立法會議員。

郭永昌。

至少27名區議員參選 包括日前去世元朗區議員郭永昌

《香港01》早前翻查候選人背景，發現至少27名區議員報名參選選委，包括日前去世的郭永昌。他出選的鄉議局分組界別共有5席選委空缺，連同郭永昌有5名候選人，屬「等額選舉」，惟郭永昌8月2日早上於沙田仁安醫院離世，鄉事派在提名期最後一天派出林國昌補上參選，換言之鄉議局分組界別補選維持無競爭。

參選選委的區議員遍布港九新界。港島及離島方面，包括自由黨東區區議員阮建中、東區無黨派區議員賴暖新、中西區無黨派區議員羅錦輝、中西區委任議員陳建強、民建聯灣仔區議員穆家駿、離島無黨派區議員温揚堅、工聯會離島區議員劉展鵬；

九龍方面，包括民建聯觀塘區議員柯創盛、觀塘無黨派區議員鄧咏駿、經民聯深水埗區議員林家輝、勞聯深水埗區議員李詠民、民建聯黃大仙區議員越毅強、九龍城無黨派區議員林博、九龍城無黨派區議員馮務君、經民聯九龍城區議員李超宇；

新界方面，包括經民聯大埔區議員羅曉楓、民建聯沙田區議員董健莉、沙田無黨派區議員黃寳儀、新民黨沙田區議員廖子聰、工聯會沙田地區委員會界別議員李貞儀、荃灣無黨派區議員陳崇業、新民黨荃灣區議員張文嘉、民建聯北區區議員侯漢碩、工聯會北區區議員曾勁聰、元朗區議員文祿星、鄧善恒。

腫瘤專家莫樹錦、吸煙委員會主席湯修齊參選

其餘選委候選人都不乏知名人士。體育、演藝、文化及出版界界別有兩位候選人，其中一位楊祖賜獲「中國香港體育協會暨奧林匹克委員會」提名。楊祖賜曾任香港輔助警察隊（輔警）總監，今年4月退休，現時是新鴻基地產市務總監。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊，獲團體「香港道教聯合會」提名參選宗教界選委。醫學及衞生服務界候選人之一是腫瘤專家莫樹錦，現為中大醫學院副院長、中大醫學院臨床腫瘤學系教授。律師會會長湯文龍是法律界界別的唯一候選人。

新世界CEO黃少媚參選商界 兩前高官李天柱、張綺薇出戰

商界方面，新世界行政總裁黃少媚參選商界（第一）選委。香港餐飲聯業協會主席、富臨集團「二代」、執行董事楊振年是飲食界選委唯一候選人。

兩名前高官都有參選選委。建築、測量、都市規劃及園境界界別的候選人張綺薇，曾任規劃署助理署長，現為規劃師學會會長。航運交通界唯一選委候選人李天柱，他是香港國際航空學院校長，亦是民航處前處長。

旅遊界選委唯一候選人彭彧，是國泰客運董事，主理機隊及航線策劃、顧客旅行體驗設計等。