逾半議員獲邀上京閱兵　立法會9月3日不復會

立法會上月底開始休會，原定9月3日復會，但立法會秘書處今日（15日）宣布，指因為多位議員獲邀到北京參加重要活動，9月3日的立法會會議將不會舉行。



北京在9月3日將舉行「抗日戰爭勝利紀念日」80周年閱兵儀式，《香港01》早前綜合政圈內部消息估算，至少58名議員獲邀赴京參觀。



立法會。（黃浩謙攝）

多名議員上京 立法會無人主持

立法會秘書處今日發電郵指，按照立法會主席指示，由於有多位議員獲邀於9月3日到北京參加重要活動，當日的立法會會議不會舉行。

不少議員在數日前陸續收到上京通知。《香港01》獲悉，閱兵團將提前9月2日出發，9月4日回港，前後三日。有份上京的議員包括立法會各事務委員會的正、副主席，以及身兼行會成員、港區全國人大代表、港區全國政協等身份的議員，粗略統計，89名現任立法會當中，至少58人獲邀到天安門現場觀看這場盛大閱兵儀式。

北京在2015年9月3日舉行反法西斯戰爭勝利70周年紀念閱兵儀式。圖為習近平檢閱軍隊。（網上圖片）

《基本法》第七十五條規定，立法會舉行會議的法定人數為不少於全體議員的二分之一。此外，立法會主席梁君彥，其他暫代人物如內委會正、副主席李慧琼、陳健波，由於身兼全國人大常委，及行會成員身份，三人均要上京參與閱兵儀式，變相令立法會會議無人主持。