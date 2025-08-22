物流署買冒牌水｜立法會議員失聲？至少19人回應5人激讚政府果斷

物流署捲入詐騙案，花逾半億元公帑採購冒牌樽裝水予港島區的公務員飲用，凸顯招標制度漏洞，觸發審批信用危機。事件引發全港市民關注，「神隱」多日的署長陳嘉信昨日（8月21日）終於現身代表物流署致歉；不過，截至今日（8月22日）凌晨，負責監督公帑運用的89名立法會議員，至少19人曾就事件表態。其中，無黨籍陳健波、經民聯梁美芬、經民聯劉業強、新民黨黎棟國、九社聯楊永杰，昨晚不約而同在Facebook專頁發文肯定政府補救措施，而且很有默契地讚賞政府行動「果斷」，又呼籲市民耐心等待調查、相信政府將會妥善處理。



冒牌水事件引發全城關注，但自7月31日起被傳媒持續報道，直到8月16日物流署宣布未能信納供應商「鑫鼎鑫」能夠履行合約並報警調查，以及8月17日警方以涉嫌詐騙罪拘捕鑫鼎鑫董事和股東、財經事務及庫務局局長許正宇緊急推出「三重行動」之後，才有少數立法會議員透過傳媒查詢回應事件，促請政府檢討投標制度漏洞，並且問責失職官員。

《香港01》統計立法會議員社交媒體發現，直到昨日（8月21日）物流署署長陳嘉信終於現身代表物流署向公眾致歉之前，89名立法會議員當中，只有實政圓桌田北辰、民建聯黃俊碩、工聯會鄧家彪、自由黨邵家輝、新民黨何敬康、勞聯林振昇、無黨籍陳凱欣、無黨籍江玉歡、無黨籍管浩鳴這10人，曾就涉及逾半億元公帑的冒牌水事件表態。另外，民建聯陳恒鑌、民建聯梁熙、無黨籍謝偉銓等，則曾就此接受傳媒訪問。但無論哪種形式，他們的說法大同小異，都要求政府徹查事件、審視制度、檢討不足、追究責任。

陳嘉信致歉之後，經民聯梁美芬、經民聯劉業強、新民黨黎棟國、九社聯楊永杰、無黨籍陳健波、無黨籍何君堯、民建聯陳克勤這7人也陸續透過Facebook專頁作出回應，其中頭5人的說法相當一致。梁美芬的貼文最具代表性：第一，她認為事件本質屬於商業詐騙案件，應循法律途徑解決；第二，她稱讚政府反應迅速果斷、直認問題、態度誠懇、舉措積極；第三，她呼籲公眾給予政府調查時間、「不要大肆攻擊政府」，又指「無謂的猜測和借機攻擊，只會干擾調查工作，無助解決問題」，「大可靜待調查結果，再作公論」。

何敬康和何君堯的回應，也成功引起圈內關注，被指「貼地得多」。何敬康形容，事件「警示意義深遠」，儘管政府「執翻身彩」，未有造成財政損失，而且「因禍得福」，得到極具價值的教訓，不得不去檢視漏洞並完善制度，確保公共資源使用的效率和公正。何君堯同樣指出，事件「尤如塞翁失馬焉知非福」，並且建議政務司司長陳國基指示政府辦公室仿效立法會安裝自來水過濾水機，相信每年可為納稅人節省過千萬元樽裝水開支。

根據《基本法》框架，香港實行「行政主導」體制，而行政與立法機關既相互制衡又相互配合。立法會主要職能包括制定法律、批准公共開支、監督政府工作。有指議員「失聲」也許源於立法會正值暑期休會，也有指鑒於立法會換屆選舉將近，不少議員都要小心審時度勢，以免失言而被列入不得連任的黑名單。立法會將於9月復會，並於10月24日終止所有會期，同日展開新一屆立法會選舉提名期至11月6日；直到12月7日舉行立法會換屆選舉，選出90名立法會議員。