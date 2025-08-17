政府冒牌水風波｜立會跨黨派促檢討投標漏洞　如涉失職要追究責任

為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被揭發未經內地製造商批准投標，政府叫停合約，並交警方調查。今次「冒牌水事件」涉及5,294萬元合約，立法會跨黨派議員促請政府檢討投標制度漏洞，問責失職官員。



其中，民建聯陳恒鑌認為投標價低者得也要符合標準，事件反映政府「有啲未做夠嘅地方」，要調查漏洞改革制度，「如果有失職，希望政府按既定機制處理」。工聯會鄧家彪認為價低者得不應犧牲盡職審查，「有冇核對承辦商同聲稱生產商嘅關係？」，如官員無按足程序採購，要追究責任，如跟足程序仍有問題，則要改革制度。



新民黨何敬康認為，任何採購都不能以便宜作第一標準，應考慮性價比高有品質的供應商，直言「唔係鬥平」，促請檢討招標制有否改善空間，包括考慮市場佔有率、供應商經驗等。C15+議員江玉歡質疑政府把關不嚴，「有否檢視過往的紀錄、安全標準、安全證書由誰發出？有否做好核證？」她形容事件屬「低級錯誤」，如涉及人為因素，負責採購的部門或需問責，不能只交由警方處理了事。



為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被政府政府叫停合約，並交警方調查。消息指，公司被揭發未經內地製造商批准投標。今次「冒牌水事件」涉及5,294萬元合約。（資料圖片）

「中央投標委員會」審批 成員包括兩名常秘、一名署長

涉事的港島和部分離島的政府辦公室飲用水招標，一共收到兩份標書，最終由供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫公司投得。

據了解，由財政司司長委任的「中央投標委員會」審批，主席是財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)黎志華，成員包括政府物流服務署署長陳嘉信、發展局常任秘書長(工務)劉俊傑或其代表、財經事務及庫務局副秘書長(庫務)羅中，以及職級不低於副首席政府律師的法律顧問。

民建聯副主席、新界西南立法會議員陳恒鑌接受《香港01》訪問時形容，今次事件很奇怪，過往政府招標也會做很多審核。（夏家朗攝）

陳恒鑌促改革投標制度 如有失職望按機制處理

民建聯副主席、新界西南立法會議員陳恒鑌接受《香港01》訪問時形容，今次事件很奇怪，過往政府招標也會做很多審核，「唯獨呢間公司點解會中標？而且佢有一段時間停止運作，再恢復返，時間都好短，就可以投標咁多嘢，點解有咁嘅能力，都值得去了解清楚」，當中公司用了甚麼手法令負責招標的官員信納。

陳恒鑌認為要調查清楚投標制度的漏洞，導致今次事件出現，「如果有失職，希望政府按既定機制處理」，目前看來今次事件「有啲未做夠嘅地方」。

陳恒鑌：價低者得也要符合標準

陳恒鑌表示，政府節省開支的同時，投標價低者得也要符合標準，「如果逢事都價低者得，但忽略安全、衛生、甚至無保障到健康，值得去檢視」，藉今次事件，反映投標機制有很多值得改革的地方。

本身是工聯會副理事長的立法會議員鄧家彪認為，政府素來以價低者得優先，但不相信因而犧牲盡職審查，促請要重新檢視招標程序、採購流程有否出現疏漏。（林靄怡攝）

鄧家彪促請檢視招標採購流程有否疏漏

本身是工聯會副理事長的立法會議員鄧家彪接受《香港01》訪問時說，政府素來以價低者得優先，但不相信因而犧牲盡職審查，促請要重新檢視招標程序、採購流程有否出現疏漏，尤其今次涉及新供應商、合約額大、食水安全問題，「如果跟足程序都出現咁嘅事，必須盡快重新改善，甚至改革流程。」

價低者得採購一般物資，政府素來都係咁，但我唔相信要犧牲盡職審查，舉例有冇上過間公司？有冇核對承辦商同聲稱生產商嘅關係？始終採購幾千萬，亦涉及安全。 工聯會立法會議員鄧家彪

鄧家彪提醒，存心欺騙的供應商往往很渴求獲政府採購其產品「省靚招牌」，「因為政府項目往往好似金字招牌，畀到保證，『部門都採購我，一定無問題』」，加上涉及公帑，政府採購時必須很謹慎。（梁鵬威攝）

鄧家彪：如官員無按足程序採購 要追究責任

鄧家彪提醒，存心欺騙的供應商往往很渴求獲政府採購其產品「省靚招牌」，「因為政府項目往往好似金字招牌，畀到保證，『部門都採購我，一定無問題』」，加上涉及公帑，政府採購時必須很謹慎。

如果跟足晒都漏招呢，似乎採購、投標制度有迫切改革需要。 工聯會立法會議員鄧家彪

鄧家彪表示，目前先審視採購流程有否按足程序，「如果無按足程序，當然需要追責處理啦。如果流程跟足咗，但不足以應付最新形勢，就要制度改革」，同時提到有記者上到涉事供應商北角辦公室，都不似是辦公地點，「究竟物流署決定招標，或者初步傾向呢個公司時，有冇上過去呢，如果無，點解唔上呢」，留待政府解答有否做好盡職審查，並且促請政府追討今次合約金額。

立法會大樓亦是供應涉事的「鑫樂觀音山」飲用水，新民黨何敬康亦有飲過。（王海圖攝）

新民黨何敬康促檢討招標制 第一標準不應是價錢

立法會大樓亦是供應涉事的「鑫樂觀音山」飲用水，新民黨立法會議員何敬康自言也有飲過。他接受《香港01》訪問時表示，平時在立法會質詢政府採購制度，感覺相當嚴謹，並非以價錢為唯一標準得，故悉事件後坦言「出奇」。

採購、招標決定用邊一個供應商，唔應該剩係以價錢為第一標準、唯一標準。品質喺唔喺度你都要睇。 新民黨立法會議員何敬康

他估計，涉事的鑫鼎鑫公司中標原因是投標價便宜，並且是內地公司可能有優勢，標書「容易過咗」，但一般私人機構都會做盡職審查，包括公司歷史、背景、經驗、市場佔有率等，任何採購都不能以便宜為唯一標準，性價比高，有品質也應納入考慮，「唔係鬥平」。

飲用水飲落個人度，亦都可能有假嘅成份，除咗成本之外，間公司經驗、管理、銷售情況都要有。 新民黨立法會議員何敬康

何敬康認為現階段並非追究責任的時候，必須檢討招標制度是否有改善空間，「今次事件反映可能價錢佔大比重，採購唔應該係唯一標準。有冇人用過呀？市場佔有率如何呀？」，品質不夠好的飲用水，長遠可能對身體有害，長期供應予公務員有影響，即時停止合約的決定是正確。

桶裝水包裝標籤可見製造商為「樂百氏(廣東)飲用水有限公司廣州分公司」。（資料圖片）

江玉歡質疑把關不嚴 促涉及人為錯誤需問責

立法會C15+選委界議員江玉歡接受《香港01》訪問時質疑，政府事前無為供應商做好背景審查，把關不夠嚴謹，導致供應商名冊出現漏洞，「唔係自稱國內某大水商就得、就信到不得了，你唔洗查吓咩？」她說今次只是飲用水被揭發有問題，不排除不法份子早已察覺到漏洞乘虛而入，難保其他政府供應物料亦出現類似情況，「今次好彩公務員集體（行動）引起政府關注，但平時好多嘢我哋都唔知喎。」

她指今次事件引起一連串疑問：「招標過程是否純粹價低者得？當局有否檢視（中標者）過往的紀錄、安全標準、安全證書由誰發出？（當局）有否做好核證？⋯⋯」她質疑審標過程缺乏透明度，公眾無法得悉政府揀選供應商時有何準則，「今次有沒有招標委員會？如果有，可否翻看會議紀錄，了解他們考慮過什麼因素？」

事的是在2012年授權的樂百氏(廣東)桶裝水發展公司，是不同公司，有問題的產品亦與其無關。(網上圖片)

江玉歡促檢視採購系統問題 批事件屬「低級錯誤」

她認為事件牽涉食物安全，當局須檢視是否採購系統出現問題，又提醒當局向非本地公司採購時，把關應更嚴謹。她直言今次事件屬「低級錯誤」，如涉及人為錯誤，負責採購的部門或需問責，並不能只交由警方處理了事。

最大的問題是Why⋯⋯唔好話我聽因為有騙子你就瀨咗嘢⋯⋯（點解）你個系統唔可以detect到呢啲騙子？ 江玉歡

涉事的鑫鼎鑫今年6月，另獲政府物流署批出6,862,000港元合約，為渠務署供應940公噸亞硫酸氫鈉溶液。江玉歡表示，該供應商只是商貿公司，卻同時提供飲用水和化學物品，政府更應提高警剔、做好審查，「為什麼我們要相信一家貿易公司？他能否控制水質？」她希望今次事件會引起社會作出理性討論，確保香港的質量安全和有保證。