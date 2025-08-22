福建社團聯會換屆　周霽籲繼續支持特首做好香港當家人

香港福建社團聯會今日（8月22日）舉行「慶祝中華人民共和國成立76周年暨第14屆會董就職典禮」，行政長官李家超致辭時以寧德時代在香港創下今年全球最大新股集資為例，指出閩港兩地優勢互補，為國家新筫生產力貢獻更多發展機遇。



中聯辦主任周霽致辭時則提出三點希望，敦促同鄉社團在支持特首與特區政府依法施政上彰顯新擔當、促進閩港合作及主動推進社團轉型發展。



行政長官李家超今日（8月22日）出席福建社團聯會慶祝中華人民共和國成立76周年暨第十四屆會董就職典禮。（福建社團聯會）

李家超：全球最大IPO反映內企藉香港「走出去」增值能力

典禮在會展新翼大會堂舉行。李家超、福建省委書記周祖翼、周霽、全國政協港澳台僑委主任劉賜貴、立法會主席梁君彥等人擔任主禮嘉賓。李家超致辭時提及，福建通過構建「一帶一路」立體互聯互通網絡、推進制度創新、拓展合作和加強交流，香港則一直全力發揮「一帶一路」功能平台角色，是內地企業「走出去」和海外企業「引進來」的雙向跳板，閩港兩地相優勢互補，一定會為國家新質生產力貢獻更多發展機遇。

不久之前，一家來自福建的新能源龍頭企業在香港新股上市，創下今年以來全球最大型的新股集資個案，正是反映了內地企業通過香港平台「走出去」所得到的增值能力。 行政長官李家超

李家超表示，閩港合作前景廣闊，而香港福建社團聯會是閩港之間的重要紐帶。他肯定聯會對國家及香港的貢獻，指聯會參與政府設立的地區「關愛隊」工作，提供多元化地區支援服務，提升市民的獲得感和幸福感聯會大力推廣家鄉文化，又積極舉辦內地交流活動，增強香港青年的家國情懷，培育他們成為愛國愛港新一代。

福建省委書記周祖翼在香港福建社團聯會慶祝中華人民共和國成立76周年暨第14屆會董就職典禮上致辭。（福建社團聯會）

周霽提三點希望 促同鄉社團主動轉型吸納年輕人

周霽致辭時稱讚福建社團聯會自1997年成立以來一直堅定支持特區政府施政，近年在支持推進香港特區改革發展、完善治理、排解民生憂難上亦勇於擔當。他指出，新時代呼喚新擔當與新作為，並就此分享三點希望。

一是在支持特首與特區政府依法施政上彰顯新擔當，及時反映社情民意，積極踴躍建言獻策，廣泛宣傳施政的舉措，依法協助解決改革發展的一系列難題。周霽強調，同鄉社團要「重心下移，深耕基層」，多做解民憂、化分歧、凝共識的工作，協助提升香港地區的治理效率，團結廣大市民，共同維護國家安全，共築和諧穩定，共建美好家園。

中聯辦主任周霽在福建社團聯會慶祝中華人民共和國成立76周年暨第14屆會董就職典禮上致辭。（福建社團聯會）

二是助力香港在提升新的動能上再創新業績。周霽表示，希望同鄉社團充分發揮內地資源豐富、國際聯繫廣泛的獨特優勢，通過「引進來」、「走出去」，積極促進閩港各領域優勢互補，互利共贏，開創閩港合作的新篇章，同時引導、支持在港閩籍企業家更好發揮經濟發展生力軍作用，在深化對外合作交流中開辟新賽道，助力香港加快實現由治及興。

同鄉社團在特區政府與鄉親之間發揮紐帶作用，希望大家不斷強化同舟人的意識，繼續支持行政長官和特區政府當好香港當家人、第一責任人。 中聯辦主任周霽

三是在加強社團自身建設上展現新氣象、新形勢、新任務。周霽提出，同鄉社團要主動推進轉型發展，加強會務管理、優化組織構架、革新社團文化，吸引更多年輕人與專業人士參與社團的工作，培養「一國兩制」事業的人才。

福建社團聯會第十四屆主席施清流。（福建社團聯會）

香港福建社團聯會主席由香港再出發大聯盟其中一位發起人施清流連任。他致辭時表示，聯會將抓緊時代機遇，進一步發揮橋樑紐帶作用，為更多青年融入國家發展大局鋪路搭橋，為「一國兩制」行穩致遠及中華民族偉大復興作更大貢獻。