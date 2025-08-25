15所全國重點實驗室獲科技部授牌　李家超：彰顯香港科研實力

特區政府今日（8月25日）舉行15所在香港的全國重點實驗室授牌儀式。行政長官李家超致辭時表示，這15所實驗室獲得國家科技部批准成為全國重點實驗室，證明其研究團隊在基礎研究、技術創新、關鍵核心技術攻關，具備一流水平, 彰顯了香港的科研實力。



李家超又表示，期望香港高等院校及各全國重點實驗室進一步加強與內地和海外科研機構的聯繫，利用深港河套創新平台，深化「產、學、研」協作，為國家建設世界科技強國貢獻更多香港力量。



李家超與中聯辦主任周霽一同在政府總部見證國家科學技術部部長陰和俊向香港的十五所全國重點實驗室授牌。李家超對陰和俊率團訪港表示歡迎，感謝國家科技部對香港創新科技發展的重視和支持。

行政長官李家超今日（8月25日）出席在港全國重點實驗室授牌儀式。(政府新聞處)

15所實驗室均來自全球百強大學 李家超：助打造人才集聚高地

李家超指出，香港是亞洲唯一擁有多達五所全球百強大學的城市，這次獲得國家科技部授牌的15所在港的全國重點實驗室，都來自全球百強大學，它們將提供重要平台，促進與海內外的頂尖大學和科研機構合作，匯聚全球各地的優秀科研人才，助力打造香港成為國際高端人才集聚高地。

行政長官李家超今日（８月25日）出席在港全國重點實驗室授牌儀式。圖示李家超（前排中）、國家科學技術部部長陰和俊（前排左四）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任周霽（前排右四）、創新科技及工業局局長孫東教授（前排右三）、創新科技署署長李國彬（前排右一），以及其他嘉賓合照。(政府新聞處)

李家超又提到，香港積極與粵港澳大灣區城市優勢互補，結合香港基礎科研的優勢，與大灣區內地城市的創新元素和先進製造業實力，為國家科技強國建設貢獻力量。他預告，世界知識產權組織的《全球創新指數》今年排名將於下周一（9月1日) 在香港發表，「深圳—香港—廣州」此前已連續五年蟬聯全球百強科技集群第二位，彰顯大灣區在全球創科的領先地位。

李家超：期望香港與海外科研機構共同在河套設研發中心

李家超續指，特區政府全力提效提速推動河套深港科技創新合作區香港園區的發展，他期望香港的高等院校和在港的全國重點實驗室，進一步加強與內地和海外科研機構的聯繫，共同在園區裏設立實驗室或研發中心，攜手深化「產、學、研」協作，推動教育、科技、人才一體化的融合發展，更好服務國家新質生產力的高質量發展，為世界科技強國建設貢獻更多香港力量。

香港「全國重點國家實驗室」

特區政府創新科技署在2023年年底啟動香港的「國家重點實驗室」重組工作，以配合國家整體發展規劃。國家科學技術部今年初批准15所實驗室的申請，當中12所是由現有的國家重點實驗室重組而成，3所為新建」。署方向每所實驗室提供每年2,000萬港元資助，亦要求所屬大學提供每年不少於400萬元的配套資源支持，獲批實驗室同時要訂定未來五年的工作計劃、階段性工作目標和績效指標。