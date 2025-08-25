屯門填海設綠色能源儲存設施　周浩鼎盼設加注燃料配套建航運中心

政府建議龍鼓灘及屯門西填海約190公頃，同時利用現有111公頃土地設「智綠產業港」，發展綠色新能源等產業，包括綠色能源儲存設施。民建聯新界西北立法會議員周浩鼎今天（25日）舉辦圓桌會議，邀請香港船東會等業界出席，他希望屯門建設綠色航運中心，除了燃料儲存外，必須設立為船隻加注綠色燃料的配套，設置綠色能源研發的單位或機構，增設綠色檢測驗證。



民建聯新界西北立法會議員周浩鼎今天（25日）舉辦圓桌會議。（周浩鼎FB）

周浩鼎表示，屯門龍鼓灘絕對有條件能力發展成為未來綠色航運中心，引述與會者同意在發展未來綠色航運能源，包括儲存綠氫等之外，特區政府應當建設其他配套服務，例如綠色燃料加注，形容屯門有條件成為航運中心，向船隻提供加注綠氫的安排，帶來的經濟效益會更高。

此外，與會者認為香港應早日預備香港接駁其他地區的船隻綠色通道，例如以先易後難方式，為屯門往內地其他港口的船隻提供綠色通道的待遇，如船隻的營運、停泊都可享有更快的優先服務，上海已積極籌備與美國洛杉磯及鹿特丹港口建立的綠色通道。

民建聯稍後將會向特區政府遞交建議書，協助特區政府將屯門建為新一代綠色航運中心地標。（李澤彤攝）

周浩鼎表示屯門建設綠色航運中心期間，要注意航運船隻要求減碳排的全過程要非常嚴格，不單止整個燃料加注的過程要綠色，即使負責加注燃料的船隻由原產地經海路到屯門，整個過程都需要確保綠色。民建聯稍後將會向特區政府遞交建議書，協助特區政府將屯門建為新一代綠色航運中心地標。