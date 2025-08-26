民建聯倡重啟租置計劃：逾九成受訪九龍東屋邨租戶支持

民建聯在九龍東收集公屋居民意見，分別有76%及21%受訪者表示一定或大機會購買現時租住單位。民建聯建議政府重啟租置計劃，並確保住戶可以負擔供樓等支出，同時劃分公用設施權責以減輕業主維修負擔，以及房屋售價涵蓋一筆上限為10萬元的維修儲備金等。



特區政府在1998年推出「租者置其屋計劃」，指定39條屋邨租戶可用低廉價錢購買其租住單位，共涉約18萬個單位。根據官方統計，截至2023年中，當中約15萬個單位成功售出。但租置計劃不乏爭議。其涵蓋屋邨樓齡偏高，加上業權混合，衍生管理矛盾。公屋供應長期供不應求，租置計劃更被詬病阻礙基層居民上樓。



8月26日，民建聯九龍東團隊見記者，公布當區公屋居民意見調查結果，冀重推租置計劃。（何夏怡攝）

民建聯立法會議員顏汶羽、陳學鋒今日（26日）召開記者會，介紹重啟公屋「租置計劃」的構思。民建聯首先公布，今年7至8月就該計劃成功訪問7046位九龍東公屋居民，結果顯示有分別有76%、21%的受訪者，表示一定或大機會購買現時租住單位，其中藍田邨、寶達邨、秀茂坪南邨居民的購買意願最強烈，均接近九成人希望購買。

顏汶羽指，若重推租置計劃，有望為本港公共財政提供穩定收入。（何夏怡攝）

顏汶羽：可為政府提供穩定收入及鼓勵居民「上流」

顏汶羽表示，調查顯示公屋居民購買租住單位意願強烈，若重推租置計劃，有望為本港公共財政提供穩定收入，亦可以鼓勵公屋居民「上流」，步上置業的人生新階梯。他又透露，有居民向他解釋購買租住單位的原因，是希望留在熟悉的社區及維持鄰里關係。

調查又顯示，逾六成受訪者冀以市價的15%至35%購入單位。與此同時，幾乎所有受訪者希望房委會只出售公屋單位及大廈範圍，道路、公園、球場等則仍交由房委會管理，亦有人憂慮維修負擔重。

陳學鋒又指，出售範圍應限制於樓宇主題和泵房、電力設備等設施。（何夏怡攝）

陳學鋒建議售價低於100萬元 涵蓋維修儲備金

對此，陳學鋒建議出售公屋的定價為市值20%至25%，並確保住戶每月供款等支出不超過收入的25%，將多數單位售價降低到100萬元以下。他又指，出售範圍應限制於樓宇主體和泵房、電力設備等設施，至於車道、商場等仍由房委會集中管理，「直接避免推卸責任和維修費分配不均」。

對於受訪居民擔憂維修成本重，陳學鋒建議單位售價涵蓋上限為10萬元的儲備金，另由房委會設立「維修基金」，以應付大型維修工程。

公屋（資料圖片）

會否拖慢公屋上樓時間表？ 陳學鋒：政府已大量增加供應

為避免單位被炒賣，陳學鋒建議設五年的「禁止公開轉售期」，其間只允許原價售回房委會，其後在第二市場放手的單位要設售價上限，且需補地價才可公開出售。

房委會本月較早前公布的最新數據顯示，截至今年６月底，公屋一般申請者平均輪候時間5.4年，較前一季微升0.1年，與當局訂下的平均三年上樓承諾有明顯差距。被問到重推租置計劃會否導致公屋輪候時間進一步增加，陳學鋒認為政府已大量增加公屋供應，預料未來上樓時間縮短。他又強調，有居民為了維持申請公屋資格而「躺平」，推行租置計劃可以減少這種情況。