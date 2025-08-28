跨部門反恐演習首作直播　李家超：有效提升公眾參與

啟德郵輪碼頭今日（28日）舉行代號為「勇光」的大型跨部門反恐演習，其間行政長官李家超、政務司司長陳國基及保安局局長鄧炳強，在政府緊急事故監察及支援中心督導。演習結束後，李家超在社交平台表示他作出三點指示，包括政府必須時刻維持高度應對能力、反恐須加強提升科技應用以獲得「壓倒性」勝利、公眾參與和教育對反恐工作至為重要。



500人參與演習 模擬恐怖分子乘郵輪施襲

演習模擬恐怖分子企圖乘搭郵輪到香港發動襲擊，於郵輪碼頭大堂展開刀襲及槍擊，其同黨隨後挾持一艘客船，並與警方於船上爆發槍戰。演習合共約500名人員參與，包括保安局和反恐專責組的六個成員部門—即警務處、入境事務處、香港海關、懲教署、消防處及政府飛行服務隊，以及海事處、政府化驗所、醫院管理局、啟德郵輪碼頭的人員。

李家超形容，是次演習是設立去年施政報告提出的「三層防範機制」後，展開的首個大型跨部門反恐演習，是歷來最多部門參與的一次，並首次進行直播。期間他與陳國基一直在政府緊急事故監察及支援中心，透過直播監察現場情況，並聽取鄧炳強匯報。演練後，他即時主持會議，總結演習成果。

李家超作三點指示 要求反恐「獲得壓倒性勝利」

李家超特別指出，他在會上作出了三點指示：第一，香港是高度開放和國際化的城市，暢通無阻的人流、物流和資金流或令恐怖份子以香港作為目標，政府必須時刻維持高度應對能力，讓市民安心。

第二，恐襲的破壞力會跟隨科技進步而增加，反恐必須加強提升科技應用，確保能以更先進高階的科技，獲得壓倒性勝利。

第三，公眾參與和教育對反恐工作至為重要，今次開創性進行直播，有效提升公眾參與度，須檢討是次直播安排，在下一階段優化相關安排。

至於去年提出的「三層防範機制」，則包括第一層（最高層）的行政長官反恐督導組，指導及制定反恐方針和策略；第二層的保安局局長反恐統籌組，協調各政策局和部門在反恐事宜上的合作；以及第三層的七個跨部門工作小組，跟進具體研究和執行反恐工作。