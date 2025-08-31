律師會會長湯文龍赴印度法治大會　稱過度｢反洗錢｣或影響法律服務

全球多地積極打擊洗黑錢，香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》則賦權監管機構監督金融機構及指定非金融機構，遵守法定的客戶作盡職審查及備存紀錄。而律師會負責監督法律專業人士。香港律師會會長湯文龍昨日（30日）在印度第二屆新德里國際法治大會，探討法律界如何看待「反洗錢」的法規。



他指，現今科技迅速發展，數字銀行服務及移動支付平台已不是新鮮事，社會輕易能夠獲得金融服務，變相「反洗錢合規」已不再嚴重影響銀行服務的便利。不過，他說實際運作仍存在挑戰，法律服務可能因為銀行過度執行「反洗錢」行動而受影響。



會上，湯文龍解釋過度「反洗錢」如何影響法律服務，提到有律師代表跨境事務、國際交易、非牟利團體或弱勢社群案件的客戶時，觀察到銀行擔心遭受懲罰，往往過度執行「反洗錢」行動，可能令法律服務未能及時到位，當客戶無法獲得銀行服務，便難以負擔法律費用。

今屆新德里國際法治大會的主題為「全球經濟管治與法治原則」。印度總理莫迪向大會發信，指會議聯繫「全球南方」的國家，包括中國、新加坡及伊朗等。他說，全球要以法治原則為基礎，維護經濟秩序，各國互聯互通，合作共贏，彼此增強國際互信。