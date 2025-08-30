律師會會長湯文龍會見印度首席大法官　討論加強兩地法律協作

香港律師會會長湯文龍在印度新德里出席第 35 屆亞洲律師協會會長高峰論壇，分享區內法律專業人士遇到的挑戰及機遇。湯文龍前日（28日）在當地與各地律師會領袖到訪印度最高法院，與現任印度首席大法官Bhushan Ramkrishna Gavai會面。Gavai表示印度擁有超過14億人口，法律服務需求相應龐大，必須確保司法到位，以彰顯法治及公正。



香港律師會會長湯文龍在印度與現任印度首席大法官Bhushan Ramkrishna Gavai會面，又與下任印度首席大法官Surya Kant討論加強香港與印度之間的法律協作。（律師會）

他表示，印度最高法院的審訊均以英文進行，當地法律制度植根於英國普通法，有助雙方相互理解，並為未來合作奠定堅實基礎。Surya Kant將於今年11月上任首席大法官。湯稱，期待Surya Kant法官上任後，於明年初訪港，出席2026年法律年度開啟典禮。

會上，湯文龍分享律師會的「年青律師交流計劃」，包括最近舉辦的馬來西亞交流團。Surya Kant表示亞洲乃至全球需促進年青律師的交流協作，增進鼓勵跨境人才聯繫。今天（30日）湯文龍繼續在印度公務訪問，參與第二屆新德里國際法治大會。