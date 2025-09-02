九三閱兵｜香港抗戰老兵帶13枚勳章上京：一到機場心都快跳出來！

抗戰勝利80周年，明天（3日）北京天安門廣場舉行閱兵儀式，行政長官李家超應中央邀請率領約360人代表團到北京，由香港各界人士組成，包括參與抗戰愛國人士、老戰士及其遺屬。



三名東江縱隊港九獨立大隊成員，昨天（1日）由香港出發前往北京，同行的包括基本法委員會前副主任梁愛詩、全國人大前常委范徐麗泰。有老兵帶同抗戰勝利紀念勳章參加閱兵，直言「這是國家給的榮譽」。亦有老兵表示，一到香港機場時「心都快跳出來了」。



9月1日，三名東江縱隊港九獨立大隊成員由香港出發前往北京。左三：謝祥興；左四：羅競輝；右四：林珍。

抗戰老兵羅競輝帶13枚勳章上京：是國家給我們的榮譽

95歲的東江縱隊老兵羅競輝，帶同廣東人民抗日游擊總隊勳章、東江縱隊勳章、2015年抗戰勝利70周年勳章等13枚紀念章，出席九三北京閱兵。他出發時形容：「這是國家給我們的榮譽。」

閱兵訓練現場 圖源：「央視新聞」微信公眾號

13歲便加入東江縱隊港九大隊海上中隊的他說，今次閱兵可以看到中國國防何其偉大，有飛機、導彈，部隊亦整齊劃一，「強大的部隊保衛我們國家不受外人侵略，我們開開心心過好自己的生活。」

老兵謝祥興首次看閱兵：無文字可以形容

91歲東江縱隊老兵謝祥興期待此行，形容有幸首次看閱兵，「無文字可以形容，好高興好歡喜，好開心。同行的東江縱隊老兵90歲林珍表示，今次閱兵意義非凡，與全世界愛好和平的人們在一起，見證歷史時刻。

8月2日，行政長官李家超率領約360人特區代表團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式。圖為李家超與夫人林麗嬋。（王海圖攝）

360人特區代表團較十年前多近百人 包括老戰士

特區代表團共約360人，包括政府主要官員，來自司法機構、立法會和區議會的代表，參與抗戰愛國人士、老戰士及其遺屬，以及來自地區、商界及中資企業、教育、創科、專業服務、社福、傳媒、宗教、文化、出版、藝術及體育界、青年、學生和市民等不同社會界別人士。