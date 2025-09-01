抗戰勝利80年｜李家超明率360人赴京出席閱兵　包括老兵、學生

9月3日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。應中央人民政府邀請，行政長官李家超將率領由香港各界人士組成的代表團到北京，參加當日舉行的紀念活動，包括上午的紀念大會、閱兵和文藝晚會。李家超亦會出席大會在中午舉行的招待會。



代表團成員較10年前多近百人

今次代表團共約360人，包括政府主要官員，來自司法機構、立法會和區議會的代表，參與抗戰愛國人士、老戰士及其遺屬，以及來自地區、商界及中資企業、教育、創科、專業服務、社福、傳媒、宗教、文化、出版、藝術及體育界、青年、學生和市民等不同社會界別人士。

10年前的70周年紀念活動，則由時任特首梁振英率團，代表團共285人，政、商、法律、學術等不同界別均有代表，以及前任行政長官曾蔭權伉儷。政界代表包括當時屬「泛民陣營」的三名立法會議員狄志遠、湯家驊與李國麟。三人之中湯家驊現為行政議成員，李國麟已退出政壇，只有狄志遠仍擔任議員。

據了解，今屆立法會有近三分二議員獲邀到北京參觀閱兵，包括立法會各事務委員會的正、副主席，以及身兼行會成員、港區全國人大代表、港區全國政協等身份的議員。狄志遠早前曾表示，他仍未收到赴京邀請。

九三閱兵訓練現場。（中國軍號）

陳國基將署任特首 黃偉綸、張國鈞分別署任財政司及律政司長

李家超於明日（2日）前往北京，9月4日返港。在他離港期間，政務司司長陳國基署理行政長官職務。財政司副司長黃偉綸和律政司副司長張國鈞將分別署理財政司司長和律政司司長職務。