西九財赤增至7.69億　陳智思：文化設施唔會賺錢　問題係邊個補貼

西九文化區財赤繼續擴大，上年度赤字達7.69億元，按年升33%；基本收入按年錄得跌幅18%，由10.61億元減少至8.71億元。董事局副主席陳智思表示，外國的文化設施都是靠政府或基金補貼，「全世界嘅文化設施，都唔會賺錢㗎喎，問題係邊個補貼」，西九由始至終都是打算透露商業活動，補貼文化設施，「只不過時差，商業收入未到位」，期望大家要知道文化藝術是一項投資，不要希望自身可以賺錢。



9月4日，西九管理局董事局副主席陳智思接受新城廣播訪問。（新城廣播FB）

陳智思：文化設施唔會賺錢 問題係邊個補貼

陳智思表示，各地也有不同模式補貼文化項目，「全世界嘅文化設施，都唔會賺錢㗎喎，問題係邊個補貼」，舉例美國靠大基金資助，歐洲靠政府補貼為主，香港只有一個模式，就是靠地產收入，以港鐵為例，純粹營運鐵路是不可能賺錢，「靠上蓋物業嚟補貼，如果唔係點解香港地鐵，係全球最好之一呢？佢個設施環境同美國無得比」。

西九文化區香港故宮博物館。（資料圖片）

陳智思：收入未到位是時差問題 當然望不要蝕太多

至於西九的營運模式，陳智思表示由始至終都是打算透露商業活動，補貼文化設施，「只不過時差，商業收入未到位」，文化藝術是一項投資，不要期望自身可以賺錢，「當然唔好蝕太多啦，所以西九盡量可以開源都開源」，如出租場地、餐飲業務等，不過飲食業全港生意也受影響，是從未想過的。

9月4日，西九管理局董事局副主席陳智思接受新城廣播訪問。（新城直播截圖）

他說，短期會加強文化藝術產業，如提供拍賣品收藏香港或評鑑服務，所得收入都可以幫補西九開支。

西九文化區M+博物館。（資料圖片）

基本收入8.7億跌18% 籌款降三成至1.67億

文化體育及旅遊局昨日（3日）向立法會提交文件，交代西九文化區的發展進度。上個財年，西九文化區虧損達到7.69億元，較對2023/24財年的5.78億元大增33%。基本收入按年錄得跌幅18%，由10.61億元減少至8.71億元；籌款收入由2023/24年度的2.41億元，暴跌三成至1.67億元。

營運開支約1.64億元，與去年相若，不過由於「防疫抗疫基金」資助結束，員工成本開支增加1.23億元達5.71億元。

西九文化區M+博物館。（資料圖片）

2024/25年訪客上升 消費習慣改變旺丁旺財

當局解釋，受惠於2023年初香港逐漸從疫情中復常，本地消費氣氛大幅改善，加上市民出境旅遊尚未完全恢復，西九各項收入來源，包括門票收入等在上一財年有強勁增長。相對而言，儘管2024/25年度訪客人次及活動數目持續上升，受制於環球政經局勢不穩、市民和旅客消費習慣等，企業對客戶（B2C）和企業對企業（B2B）的收入均下降，分別按年跌23％及12％。

擴大製作及委約文化品牌等開源

當局又指，雖然赤字增至7.69億港元，但與2021/22財政年度的7.72億元及2022/23財政年度的7.18億元大致相若。2024/25財政年度管理局達成政府訂立的所有財務紀律關鍵績效指標，包括每三年營運赤字上限，以及員工成本佔每年總營運開支的比例上限。

當局指，西九管理局將繼續加強全方位的內容製作能力，擴大製作及委約文化品牌（IP）的範疇，涵蓋原創展覽、表演藝術節目及文化活動，為西九發展成為世界級文化藝術樞紐奠下穩固的基礎。

管理局會積極因應市場變化，推展措施增加收入及推動商業化，以達致長遠的財政可持續性，並會繼續審慎理財，保持流動資金以應對市場挑戰。