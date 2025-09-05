黃之鋒涉勾結外國勢力案再押後至11.21　將作交付高院程序

前「香港眾志」秘書長黃之鋒，被指在2020年與羅冠聰請求外國制裁本港及中國，被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，案件今午（5日）於西九龍裁判法院作交付高院審訊程序，總裁判官蘇惠德將案件押後至11月21日再作交付程序，黃繼續還押。開庭前公眾席幾乎滿座，多國領事館派出代表旁聽，黃開庭和散庭均向旁聽席方向微笑揮手。



被告黃之鋒（28歲，報稱自僱人士），被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指，黃在於2020年7月1日至2020年11月23日期間（包括首尾兩日），在香港，與羅冠聰及其他身份不詳的人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施：對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動，及對香港特別行政區政府或者中央人民政府制定和執行法律、政策進行嚴重阻撓並可能造成嚴重後果。

黃之鋒被指與羅冠聰等人勾結外國勢力的案件，今在西九龍法院再提訊。（資料圖片）

羅冠聰已流亡海外。（資料圖片）

多國領事有派員旁聽黃之鋒的聆訊。(陳曉欣攝)

案件編號：WKCC 2445/2025