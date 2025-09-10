工聯會與鄧炳強會面倡加強打擊黑工　冀外賣員只憑香港身份證上樓

本港非法勞工問題引發關注，工聯會今日（10日）偕建造業總工會、飲食業職工總會、服務業總工會代表於保安局局長鄧炳強會面，要求嚴厲打擊「黑工」，意見包括對裝修工實行更嚴格的上樓登記制度、外賣員只可憑藉香港身份證上樓送餐、加強向市民宣傳等。



工聯會梁子穎（廖雁雄攝）

梁子穎倡加強打擊送貨點非法勞工

工聯會其後見記者，交代所提建議細節。裝修黑工方面，工聯會立法會議員梁子穎建議在新落成樓宇附近加強巡查，警方定期抽查屋苑內裝修工的訪客登記等。他又指，現時網上購物流行，不少送貨點有來自內地的勞工，部分是非法進入香港，應加強打擊。

梁子穎引述保安局答覆稱，會讓物管公司加強培訓前線保安員，並加強與三無大廈的聯絡、對其發放資訊，幫助識別裝修黑工。

工聯會郭偉强（盧翊銘攝）

郭偉强倡嚴打租借外賣平台賬戶行為

一直關注平台勞工議題的工聯會立法會議員郭偉强指，有外賣平台存在黑工，導致單價壓低，影響本地外賣員生存。他建議當局嚴打偽造身份證件的行為，要求保安員只接受香港身份證，作為外賣員登記上樓的唯一證件。

郭偉强又指，外賣平台存在租借賬戶給黑工的行為，建議保安局加大抽檢力度，嚴懲黑工及平台賬戶持有人，平台公司亦應受罰。

其他建議包括嚴打偽造證件供應鏈；在社交媒體上加強「放蛇」，監察社交媒體上的非法跨境服務信息；教導市民如何分辨服務提供者的身份等。