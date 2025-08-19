入境處續打擊非法勞工拘24人　揭黑工裝智能家電、助廣告公司搭景

入境處一連多日，在全港多區展開反非法勞工行動，由昨日（18日）至今日（19日）下午，搜查逾100個目標地點，包括食肆及住宅單位，並先後在港九新界的4間食肆，以及沙田一個村屋單位，合共拘捕21名懷疑非法勞工，及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。



入境處在多區打擊非法勞工，共拘捕24人，檢獲裝修工具、手套等證物。（入境處提供）

被捕17男4女懷疑非法勞工，年齡介乎28歲至69歲，當中兩人為印度籍家庭傭工，其餘19人均為內地居民，包括一名內地輸入勞工。至於2男1女被捕僱主，年齡則介乎24至35歲，當中兩人為餐廳經理，一人為廣告公司負責人。

部分被捕非法勞工從事裝修及場地佈置工作。入境處在大埔一個餐宴場地拘捕8名內地居民，當中7人涉嫌為一間廣告公司佈置和搭建拍攝場地；餘下一人為該廣告公司的負責人，涉嫌「僱用不可合法受僱的人」。消息指，廣告公司在大埔小白鷺餐廳租用部分位置，搭景拍攝廣告。

入境處在多區打擊非法勞工，共拘捕24人，揭發有廣告公司租用餐廳，聘請內地黑工佈置和搭建拍攝場地，相關黑工及廣告公司負責人均被捕。（入境處提供）

人員亦搜查沙田一棟三層高的村屋，當時8名被捕內地黑工正進行不同裝修工作，包括油漆、安裝傢俬和裝設智能家電。另外，於北角一間連鎖餐廳從事樓面工作的內地女子，亦因懷疑逾期逗留及行使偽造身份證見工而被捕。

入境處表示，會嚴肅調查涉嫌聘用上述非法勞工的僱主，不排除有更多人被捕。

入境處在多區打擊非法勞工，共拘捕24人。（入境處提供）

翻查資料，入境處在上周五（15日）至周日（17日）亦在多區展開反非法勞工行動，其間共拘捕14名黑工及5名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

▼8月15至17日入境處打擊非法勞工行動▼

