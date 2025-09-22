國慶76周年｜9.27大埔林村河煙火匯演！760枚煙火發放5分鐘

國慶76周年將至，各區籌辦慶祝活動，其中大埔區議會與大埔民政事務處等將於周六（27日）晚上八時，在林村河與大埔河交界再次舉行煙火表演，惟近期天氣不穩，不排除視乎天氣情況押後演出。當天起一連兩日附近舉行「國慶嘉年華暨同鄉市集」，預計有逾30個家鄉特色產品攤檔，消費後可以參加抽獎。



9月22日，大埔區議會舉行大會。（何夏怡攝）

大埔林村河將設置水上舞台。（香港01相片）

煙火匯演20:00開始 民政專員強調與維港「煙花」不能比

大埔區議會今日（22日）召開提振地區經濟專責工作小組會議，討論籌辦國慶76周年大埔區提振地區經濟活動，透露計劃周六（27日）舉辦「林村河水上舞台及煙火匯演」，760枚煙火，料發放5分鐘。

9.27大埔林村河舉行煙火匯演。（香港01）

「林村河水上舞台及煙火匯演」

日期：2025年9月27日

時間：下午6時至9時

地點：林村河與大埔河交界

國慶75周年大埔區慶祝活動，包括在大埔林村河上空聯乘「奶龍」舉行無人機表演。（大埔區青年網絡相片）

匯演當天下午六時至九時於林村河與大埔河交界舉行，其中煙火表演晚上八時開始。會上，大埔民政事務專員陳巧敏強調是「煙火」而非「煙花」，程度不會與維港煙花演出相若；至於水上舞台演出，則包括舞蹈、武術和歌唱節目。

大埔賀國慶75周年無人機表演，計劃在林村河上空舉行。（大埔區青年網絡相片）

大埔設國慶同鄉市集 逾30個特產攤檔

另外，「國慶嘉年華暨同鄉市集」，將於9月27日至28日在林村河附近的大埔寶湖道小型足球場舉行。屆時將有超過30個家鄉特色產品攤檔、20個美食攤檔，現場設有獎攤位遊戲、舞台表演、禮品派發，若消費可參加「大埔 北區 沙田國慶消費大抽獎」活動。

大抽獎由大埔、北區及沙田民政事務處聯同當區區議會舉辦，頭獎是國產電動車比亞迪的「DOLPHIN」，市價介乎191,130元至236,000元。其他建議獎品包括智能電話及手帳、電子產品、家庭電器及禮券等，禮品總值不少於500,000元。