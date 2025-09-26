美總領事伊珠麗訪外交部公署　崔建春接受拜會敦促勿干涉內政

外交部駐港公署今天（26日）公布，美國新任駐港總領事伊珠麗在剛過去的周二（23日）拜會駐港特派員崔建春，公署指崔建春接受伊珠麗的到任拜會，並敦促美方取消對港制裁，要求伊珠麗以符合外交官身份的方式在港履職，不得干涉香港事務和中國內政，為中美關係、港美關係發展和香港繁榮穩定發揮建設性作用。公署引述伊珠麗表示，將帶領美駐港總領館推進積極議程，推動美港交流合作。



伊珠麗上月履新，日前在招待會上分別與政務司前司長陳方安生、民主黨前主席劉慧卿見面。港澳辦前天（24日）兩度轉載《文匯報》分別點名陳方安生和劉慧卿的文章，內容包括斥伊珠麗勾結亂港分子、不容亂港勢力胡作非為等。



7月30日，中國外交部駐港公署特派員崔建春在上任近三個月之際會見媒體。（梁鵬威攝）

美國新任駐港澳總領事伊珠麗。

政務司前司長陳方安生。

首篇轉載文章針對陳方安生見伊珠麗

港澳辦首篇轉載的《文匯報》報道，題為《大批市民美領館抗議 斥美領事勾結亂港分子》，主要對象是陳方安生。內文提到伊珠麗與陳方安生會面的消息傳出後，有20多人在美國駐港澳總領事館後抗議，寫上「強烈譴責伊珠麗勾結反中亂港分子陳方安生」、「勾結反中亂港分子可恥」、「不得禍亂香港」。

美國新任駐港澳總領事伊珠麗。（領事館FB）

第二篇轉載文章點名劉慧卿見伊珠麗

同日，港澳辦再轉載《文匯報》一篇題為《國安屏障已築牢 不容亂港勢力胡作非為》的文章，內文不只針對伊珠麗與陳方安生的會面，亦點名民主黨前主席劉慧卿，形容她「不甘寂寞」，「香港國安法實施後未間斷搞軟對抗，民主黨散檔亦未見有所收斂」，在美領館招待會上「滿場飛」。

民主黨前主席劉慧卿與美國駐港澳總領事伊珠麗合照。（劉慧卿FB）

文章提到香港已實施港區國安法，《基本法》23條亦完成立法院，形容築好堅不可摧的國安屏障，「絕不可能再任由內外反中亂港勢力胡作非為，那些還想充當外部勢力代理人的反中亂港棋子，更要好自為之。」