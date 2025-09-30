林新強促修例釐清父母責任：唔理係唔係「生仔要考牌」都要立法

《子女法律程序(父母責任)條例草案》立法重啟無期，立法會福利事務委員會今日（30日）會議上，有議員關注明年會否展開立法程序。勞工及福利局局長孫玉菡表示，無法交代立法的準確日期。他指政府曾於2015年擬備相關草案，「並非裹足不前，很樂意去改（法律）」，惟引發有關離婚後子女贍養等爭議，現時希望先做好教育工作再「水到渠成」推動立法，強調法律不能走在社會共識之前。



林新強：不理是否「生仔要考牌」也要先立法

會上，法律界立法會議員林新強關注當局明年會否重啟訂明父母責任的立法。他指有前線社工和教師認為，現時沒有明文法例做教材，「根本教唔掂班離婚父母」，強調對離異父母的教育難以成功。「我唔理你第日係唔係『生仔要考牌』，都要先立好法，先至可以教好父母盡責。」

孫玉菡：今日講唔到立法日期 爭議包括離婚後子女贍養

「政府並非裹足不前，很樂意去改（法律）。」孫玉菡回應，今日無法交代立法的準確日期，但強調政府過去曾擬備草案，惟社會有不同聲音，例如離婚後子女贍養的爭議。現時希望先透過共享親職支援中心及綜合家庭服務中心的服務，做好前期教育和安撫工作，令社會達到共識之後再「水到渠成」推動立法。他強調，法律不能走在社會共識之前。

2015年曾擬立法 惟有意見指無助化解離異父母矛盾

孫玉菡所指的草案於2015年擬備，內容包括引入法定清單，涵蓋父母的責任及權利，以及關乎撫育子女的重大決定，並規定父母作出有關決定時須取得另一方明確同意，或事先通知另一方等。

今年三月立法會大會上，孫玉菡答覆林新強有關重啟訂明父母責任的立法的口頭質詢，解釋為何擱置立法建議。他指，當年不少持份者包括單親人士對立法建議表示憂慮，部分人認為立法建議無助離異父母化解矛盾，反而可能會對有家庭暴力背景的家庭帶來更多問題；單親團體亦擔心存心製造麻煩且不懷好意的離異配偶，可能會利用「涉及子女重大決定須取得另一方同意」的規定騷擾前配偶，以致對子女造成困擾。