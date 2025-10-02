立法會選舉｜曾國衞：投票率無硬指標　將邀議員考察自動點票機

立法會政制事務委員會今日（2日）開會，政制及內地事務局局長曾國衞交代《施政報告》與局方相關的範疇，表示正密鑼緊鼓籌備年底的立法會換屆選舉。他一再強調對投票率無硬指標，但希望市民積極參與。



此外，他又稱選委會補選的自動點票機有效，為年尾立法會提供經驗，希望藉此壓縮功能組別點票流程，會安排委員實地考察立法會選舉中功能組別的自動點票機，希望大家屆時提供意見。



狄志遠指，應深入了解少人投票的原因，譬如是否有人移民或投票方法不方便，還是制度問題。（黃浩謙攝/資料圖片）

狄志遠促了解少人投票原因 曾國衞：最亂時候投票率最高

新思維立法會議員狄志遠指，少了人投票的原因應該深入了解原因，譬如是否有人移民或投票方法不方便，還是制度問題。他亦質疑，宣傳方法可否有針對性吸引人投票，問及局方有否對投票率有否理想目標。

曾國衞表示，他一再強調無硬性指標，因為投票受到很多因素影響，不過他極希望市民積極參與，選出愛國愛港的議員，建設香港。他續稱很難有歸納性的原因說明為何投票人數多與少，重提投票率最高的時候是香港最亂的時候，而從國際經驗可見，政局穩定時投票率可能不會「直上」。

陳勇表示，早前選委會補選用了電子點票表現不錯，關注年底立法會選舉如何汲取經驗。（廖雁雄攝/資料圖片）

陳勇促汲取選委會補選經驗 曾國衞：功能組別將使用點票機

民建聯立法會議員陳勇指，早前選委會補選用了電子點票表現不錯，年底選舉如何汲取經驗，如何起到高效、高質作用。

曾國衞回應稱，選委會補選順利進行，利用了新的自動點票機、效果理想，可為立法會選舉提供經驗。他指今次立法會功能界別選舉有自動點票機，形容是創新做法，希望大量壓縮點票時間，會安排委員實地考察功能組別自動點票機，希望大家提供意見。

自由黨議員李鎮強關注年底立法會選舉前，會否對點票機作壓力測試。（黃浩謙攝/資料圖片）

點票機做壓力測試？ 曾國衞：會大量進行

選委界立法會議員李鎮強問及，如何避免上次區議會選舉出現故障的問題，今次的點票機會否有壓力測試。

曾國衞稱，經過2023年系統問題後做了大量工作，提出幾重安排，確保不會再出現問題，後備方案亦不止一兩個，選委會補選都有實測。他表示，新安排符合目標，壓力測試會大量進行，整體運作及測試情況亦理想。

李慧琼關注特區政府在與內地合作方式缺乏具體績效指標。（梁鵬威攝/資料圖片）

與內地合作如何缺KPI？ 曾國衞：定期跟進成果

民建聯立法會議員李慧琼指，港府與內地合作方面，似乎沒有具體的績效指標，問及如何量度工作效益。曾國衞指，港府與內地省市合作方面，要視乎雙方的互補性，將來亦要做到雙得益彰，潛力大、互補性強的會優先考慮。就KPI方面，曾國衞指與不同地方有建立合作機制，之後發展都有成果，會定期跟進。

何君堯不否定財政司司長陳茂波的努力，但指香港要有一位有勇氣的財政司司長（黃浩謙攝）

何君堯問如何自願當兵 曾國衞：未有這個安排

選委界立法會議員何君堯問及，如何自願當兵？有什麼渠道讓青年參與。曾國衞指，香港人服兵役問題上，社會上有討論，有不同意見，目前未有這個安排，可以向內地反映。