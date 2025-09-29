立法會選舉2025｜梁君彥不連任：呢九年做得幾好　係時候功成身退

立法會主席梁君彥今日（29日）下午見記者，宣布不參選下屆立法會選舉，稱是與家人商量作出的決定。74歲的梁君彥說，擔任議員貢獻社會是畢生榮幸，任內通過的23條立法是標桿，是香港長治久安的分水嶺，形容自己「呢九年做得幾好」，現在是時候功成身退。



9月29日，立法會主席梁君彥宣布不參選下屆立法會選舉。（洪戩昊攝）

梁君彥：提早宣佈為有意參選者有充分準備

梁君彥說，提早宣佈是為讓有意參選的人士有充分時間準備。他回顧自己2004年開始加入立法會，2016年擔任主席，至今已有九年，形容自己「帶領立法會克服重重困難」。他一口氣列舉立法會主席期間的工作，包括協助中央和特區政府落實愛國者治港、完善香港特區選舉制度，維持高質高效運作等。

立法會主席梁君彥（資料圖片/廖雁雄攝）

他表示，若稍後網約車條例草案順利通過，這一屆立法會將通過130條政府法案和議員法案，較上一屆多60%，為一國兩制行穩致遠、香港長治久安奠定堅實基礎。

一早同經民聯同事講唔再參選，自己身體狀況OK嘅，70歲（74歲）都有啲想係咪退休呢，轉下同家人做第二樣嘢呢。 立法會主席梁君彥

他說，一早已跟經民聯同事交代不會尋求連任，雖然身體狀況可以，但70歲都想退休，思考要不要與家人轉去做其他事情。

立法會主席梁君彥（歐嘉樂攝）

梁君彥：呢九年主席做得幾好 相信有適合人選繼任主席

被問為何今日宣佈，他說10月24日開始提名，應該預留時間讓有興趣參選的人士考慮，想想不如今天這個好日子公佈。他感謝第六屆、第七屆立法會議員推選他成為立法會主席，讓他得以在這個崗位上貢獻社會，「係我畢生最大嘅榮幸」，現在是時候「功成身退」。

梁君彥（何夏怡攝）

呢九年主席覺得做得幾好嘅。 立法會主席梁君彥

被問到對下任主席的期望，梁君彥說相信第八屆立法會議員能夠慧眼識英雄，找一個合適的、有擔當的人選。他續指不競逐連任是考慮了家人和自己的意見，「呢九年主席覺得做得幾好嘅」，是綜合考慮之後的決定。