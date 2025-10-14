李家超會見最高人民法院院長張軍　感謝支持律政司工作

行政長官李家超今日（10月14日）在禮賓府與最高人民法院院長張軍會面，就共同關心的議題交流意見。李家超感謝最高人民法院一直以來支持律政司的工作，包括建立覆蓋面廣的民商事司法協助機制、成立粵港澳大灣區司法法律合作恆常對接平台和支持香港建設成為國際法律及爭議解決服務中心等。



李家超昨日亦與率團訪港的全國人大常委會副委員長、中國紅十字會會長何維會面，就應急管理、基礎急救教育及心理健康等議題交換意見。李家超向何維表示，香港紅十字會作為中國紅十字會的分會，不時就完善「特區緊急應變機制」等範疇提出建議，對香港貢獻有目共睹。



行政長官李家超（右）在禮賓府與最高人民法院院長張軍（左）會面。（政府新聞處）

李家超在與張軍會面時表示，現行的「港資港法」和「港資港仲裁」已納入成為《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》下的措施，體現中央政府對於香港法律制度的重視與支持。香港會繼續用好與國際接軌的普通法制度和爭議解決服務的獨特優勢，全面發揮「引進來、走出去」的雙向平台作用，服務大灣區建立更國際化的營商環境。

李家超指出，香港擁有世界級的法律及爭議解決服務專業人才，亦是亞太區最受歡迎的仲裁地。隨着國際調解院總部落戶香港，香港會繼續積極深化國際交往合作，支持國際調解院提供友好、靈活、經濟和高效的調解服務，同時鞏固香港國際法律及爭議解決服務中心的定位，進一步強化香港作為國際法律樞紐和調解之都的地位。

行政長官李家超與全國人大副委員長、中國紅十字會會長何維會面。（李家超facebook）

昨日與中國紅十字會會長何維會面

李家超與何維會面時則表示，香港紅十字會與全國各省、市、縣的內地紅十字會一直保持緊密合作，涵蓋災害救援、人道援助，以及社區服務與公共健康等多個領域，雙方攜手推動紅十字事業，成效顯著。

李家超又表示，香港紅十字會作為中國紅十字會的分會，一直與特區政府合作無間。他感謝香港紅十字會不時就完善「特區緊急應變機制」及普及「急救、心理急救及備災教育」等範疇提出建議，以及多年來透過義工及社區網絡協助招募志願捐血人士，救急扶危。他指出，紅十字會對香港的貢獻有目共睹。

何維是醫學博士，曾任中國醫學科學副院長、北京協和醫科大學副校長、衞生部科技教育司司長等職，2018年出任全國政協副主席，成為副國級領導人，2023年起擔任全國人大副委員長。他同時是中國八大民主黨派之一的中國農工民主黨中央主席。