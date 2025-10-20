梁振英出席柬埔寨德崇國際機場啟用儀式　冀香港積極參與區域合作

柬埔寨德崇國際機場今天（10月20日）舉行正式啟用儀式，中國全國政協副主席、香港共享基金會主席梁振英受邀出席，與柬埔寨首相洪馬內及柬埔寨機場投資公司（CAIC）和海外柬埔寨投資公司（OCIC）董事長方僑生為機場剪綵。



全國政協副主席、香港共享基金會主席梁振英獲邀出席柬埔寨德崇國際機場啟用儀式。（共享基金會提供）

柬埔寨德崇國際機場（Techo International Airport）位於干丹省，距離首都金邊市中心約19公里，總佔地約2,600公頃，分三期建設，由中國建築第三工程局聯同柬埔寨合作企業承建，斥資21.5億美元。作為柬埔寨首座4F級國際機場，首階段總投資約為21.5億美元，是柬埔寨規模最大、標準最高的國際航空樞紐，也是其最重要標誌性建設。

柬埔寨首相洪馬內在啟用儀式上致辭時指出，新機場可容納大量國際航班，連結柬埔寨和世界各地，為柬埔寨開放空域策略，發揮重要作用。這標誌柬埔寨旅遊業和經濟發展的轉型時刻，突顯了該國日益增強的連通性和作爲東南亞動態樞紐和旅行目的地的崛起。

梁振英表示很榮幸獲邀出席啟用儀式，認為德崇國際機場將成柬埔寨發展的新引擎，並強調香港在「一國兩制」下擁有獨特優勢，可積極參與柬埔寨的基建發展與區域合作。

梁振英相信隨着德崇國際機場投入運作，香港與柬埔寨的經貿和人文交流將迎來更廣闊的發展空間，他期望香港能繼續發揮橋樑作用，促進更多中國內地及香港企業參與柬埔寨的經濟建設，尤其在交通基建、智慧城市、可持續發展等領域深化合作，助力柬埔寨提升區域乃至全球的連通性。他創立的共享基金會將在柬埔寨持續推動公共衛生及人道援助的工作，將與德崇國際機場合作，開展登革熱防控項目，支持當地民生改善，促進民心相通。