四中全會預示中國進入關鍵時期　未來5至10年不同尋常

10月23日，中共二十屆四中全會公報公布。儘管不少人都在關注全會將中央軍委紀委書記張升民（张升民）增補為中央軍委副主席，但全會主題是審議《中共中央關於製定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。考慮到五年規劃在中國治理中的重要作用，而現在距離習近平在十九大確立的2035年基本實現社會主義現代化目標只剩下10年時間，分為「十五五」規劃、「十六五」規劃，故本次四中全會關於「十五五」規劃的建議，既關乎未來五年發展，又會影響2035年的目標。

現代化目標是鴉片戰爭以來歷代中國有識之士的願望，1949年的革命建國讓現代化理想有了落地的初步條件，1978年的改革開放讓中國現代化走上持續快速發展的正軌。在20世紀80年代，啟動改革開放的鄧小平曾提出著名的「三步走」發展戰略，即在實現温飽、小康之後，到21世紀中葉基本實現現代化，人均GDP達到中等發達國家水平。

2012年十八大以來，新上任的習近平在重塑中國政治、經濟、社會秩序的同時，不僅將基本實現現代化目標的時間提前到2035年，而且提出在本世紀中葉，把中國「建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」。

1978年的十一屆三中全會啟動改革開放。進入20世紀80年代後，鄧小平提出通過「三步走」發展戰略來基本實現現代化目標。（VCG）

據本次四中全會公報的描述，「十五五」時期中國主要目標包括：「高質量發展取得顯著成效，科技自立自強水平大幅提高，進一步全面深化改革取得新突破，社會文明程度明顯提升，人民生活品質不斷提高，美麗中國建設取得新的重大進展，國家安全屏障更加鞏固。在此基礎上再奮鬥五年，到二〇三五年實現我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水平，人民生活更加幸福美好，基本實現社會主義現代化。」

與五年前關於「十四五」規劃的十九屆五中全會公報相比，本次四中全會公報新增「堅持以經濟建設為中心」的表述，進一步突出科技、先進製造業、區域協調發展和國家安全的重要性。本次四中全會公報提出「堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合」，這是五年前所未有的新表述，顯示出今後治理的新變化。

應該看到的是，無論「十五五」規劃目標還是2035年基本實現社會主義現代化目標，都是頗具挑戰。比如，四中全會說的「科技自立自強水平大幅提高」，既是回應近些年來美國發起的科技圍堵，又是根植於中國內在的發展邏輯與夢想。再如，四中全會再次重申的「人均國內生產總值達到中等發達國家水平」，對於目前人均GDP大約1.3萬美元、仍有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」的中國來說，是難度很大的目標。

今年2月17日，習近平在北京出席民營企業座談會。（新華社）

當前中國有不少企業和民眾對未來缺乏信心，然而與之不同的是，四中全會公報顯示中國決策層有信心去推進鄧小平時代提出的發展目標，釋放出敢於直面複雜形勢、持續接力、久久為功的信號。

四中全會公報一方面認為中國「發展環境面臨深刻複雜變化」，「處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期」，另一方面重申中國「經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變」。這其實是中國決策層長期堅持的分析形勢的「兩點論」：既說透問題，又把成績講夠。

在這背後，其實是1949年建國以來尤其是改革開放以來中國所形成的注重中長期利益、辦好自己的事情、保持政策延續和政治定力的面向。正如四中全會公報所說的「實現社會主義現代化是一個階梯式遞進、不斷發展進步的歷史過程，需要不懈努力、接續奮鬥」，對於中國這樣一個廣土眾民、現實情況錯綜複雜的超大型國家來說，現代化之路不可能一蹴而就，需要持續接力、久久為功。這與現今不少國家和地區的治理過度追求短期利益，政策缺乏穩定性和連續性，形成鮮明反差。當然，中國需要努力平衡短期和中長期利益，需要努力回應民眾的新訴求。

總而言之，通過四中全會、「十五五」規劃和2035年基本實現社會主義現代化的目標可以發現，中國治理依舊保持強大定力，能在內外複雜形勢下堅持既有路線和數十年前確立的發展目標。儘管中國仍有諸多挑戰亟待化解，但不能否認的是，中國治理所具有的穩健、持續接力、久久為功的面向是外界理解中國發展的一把鑰匙。

2035年基本實現社會主義現代化的目標非常宏大，尤其是如果考慮到當前中國不少人信心不足的現實和美國的圍堵壓力，能否順利實現目標，既關乎中國國運，又關乎中國能否通過和平發展來化解美國圍堵壓力。現在距離2035年目標只有10年，「十五五」時期是關鍵時期，未來5至10年的中國發展不同尋常。