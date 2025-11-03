立法會選舉｜建測規圓界「開齋」　林家輝：來不及放棄居英權

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期倒數第四天，此前遲遲未「開齋」的功能界別建築、 測量、都市規劃及圓境界，今日（11月3日）有測量師學會前會長林家輝與建築師學會會長劉文君先後報名。林家輝交表時提及自己因現任議員謝偉銓棄選才決定上陣，來不及放棄居英權，當選後若有需要可申請放棄。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

11月3日，測量師學會前會長林家輝報名參選立法會建測規圓界。（王晉璇攝）

林家輝原擬助選 謝偉銓棄選後才決定上陣

今次選舉提名期在10月24日開始，建測規圓界是28個功能組別裏，最遲出現參選者的組別。該界別現任議員為現年70歲的謝偉銓，他在10月20日宣布放棄競逐連任。自言與謝偉銓有三十幾年交情的林家輝今日報名時直言，自己本來打算為謝偉銓助選，隨着謝偉銓棄選，才決定披甲上陣。

來不及（放棄居英權），我答應了謝偉銓先生幫他助選，因為那時他打算競逐連任，所以我沒想過要參選。 立法會建測規圓界參選人林家輝

建築師學會會長劉文君報名參選立法會建測規圓界。（夏家朗攝/資料圖片）

建築師學會會長劉文君參戰：獲多個業界組織提名

林家輝的競爭對手是建築師學會會長劉文君。他透露自己有找過謝偉銓爭取支持，但謝想保持中立，相信他沒有答應支持任何一邊。劉文君透露，自己獲得規劃師學會、測量師學會等數個業界相關組織的會長提名。