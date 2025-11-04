官員任命｜土地註冊處長譚惠儀退休　財庫局副秘書長陸嘉健接任

特區政府今日（4日）宣布，現任財經事務及庫務局副秘書長（庫務）陸嘉健，將於本月6日正式出任土地註冊處處長，接替同日展開退休前休假的現任處長譚惠儀。陸嘉健在去年9月出任財經事務及庫務局副秘書長（庫務）。



陸嘉健於1998年2月加入政務職系。（政府新聞處）

陸嘉健接任土地註冊處處長職位

根據政府公布的人事安排，現任土地註冊處處長譚惠儀將於本月6日開始退休前休假，其職務由現任財經事務及庫務局副秘書長（庫務）陸嘉健同日接任。

陸嘉健則於1998年加入政務職系，2021年晉升為首長級乙級（D3）政務官。曾任職於民政事務總署、前環境食物局、前環境運輸及工務局、公務員事務局等部門，去年9月起出任財經事務及庫務局副秘書長（庫務）。

公務員事務局局長楊何蓓茵對新任處長充滿信心，她表示：「陸先生為資深政務主任，具備出色領導和管理才能。我有信心他會在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。」

譚惠儀1989年12月加入政務職系。（政府新聞處）

楊何蓓茵讚譚推動業權與土地註冊條例

對即將退休的譚惠儀，楊何蓓茵表示肯定：「譚女士在過去三十五年一直盡忠職守，對工作熱誠投入。她在出任土地註冊處處長期間，展現卓越領導才能，帶領土地註冊處持續改善土地註冊制度。」

楊何蓓茵特別提及譚惠儀在推動《2025年業權及土地的註冊（雜項修訂）條例草案》立法工作上的貢獻，指此項工作為在新批土地推行業權註冊制度奠定了穩健基礎。

譚惠儀自1989年年加入政務職系，於2023年晉升為首長級乙一級（D4）政務官。曾任職於多個政策局及部門，包括房屋署、公務員事務局及香港駐上海經濟貿易辦事處等，並自2021年起出任土地註冊處處長。