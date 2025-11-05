進博會｜李家超陪李強巡香港展區　強調用好香港優勢服務國家

第八屆中國國際進口博覽會今日（11月5日）在上海國家會展中心揭幕，行政長官李家超率領香港特別行政區政府代表團出席開幕式，並陪同國務院總理李家巡視進博會中國館香港展區，強調特區政府會繼續團結各界，用好香港的優勢服務國家。



11月5日，行政長官李家超在上海出席第八屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式。圖示李家超（右）與澳門特別行政區行政長官岑浩輝（左）在開幕式合照。（政府新聞處）

進博會是全球首個以進口為主題的國家級展會，每年固定在上海舉行，今年展期由今日起至下周一（11月10日）。今年有380家香港企業參展，涵蓋不同行業，數目創歷來新高。李家超今早與商務及經濟發展局局長丘應樺出席進博會暨虹橋國際經濟論壇開幕式，隨後陪同李強巡視中國館香港展區。

李家超匯報香港重要國際排名及優勢

李家超在社交平台透露，他向李強介紹以「內聯外通·璀璨新篇」為題的香港展區，並匯報了香港在各領域的重要國際排名和優勢，包括繼續被評為全球最自由經濟體、競爭力全球排名第三位、全球金融中心排名第三、五所大學躋身世界百強，以及全球最受歡迎仲裁地第二位等，展示在國家大力支持下，香港治理水平不斷提高、發展動能不斷增強，以及民生條件不斷改善。

11月5日，行政長官李家超巡視第八屆進博會香港展區。（李家超facebook）

李家超今日下午在丘應樺與香港貿易發展局主席馬時亨陪同下，到貿發局在企業商業展設立的香港食品館和香港服務業展館參觀和支持香港企業。兩個展區面積共1 500平方米，有54家香港企業參展，當中超過四成更是首度參展，涵蓋食品、創新科技、醫療科技、專業服務、物流、資訊科技等優質產品和服務，既展示香港的品牌優勢和競爭力，亦宣揚香港「引進來、走出去」的雙向平台功能。

今晚與在滬港人餐敘 明日會晤上海市領導

李家超今晚將與上海港人和港企代表交流餐敘，了解他們的發展和生活情況。明日他會與上海市領導會面，並出席由特區政府和貿發局合辦的「香港：內地企業出海首選平台」推介大會。