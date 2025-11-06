沙田官小准學生用簡體字　梁振英：可不學粵語嗎？教不嚴，師之惰

沙田官立小學允許學生在測考使用簡體字作答，以「為內地背景或習慣使用簡體字的學生提供更友善的評核環境」為由，批准校內測驗及考試使用簡體字作答。全國政協副主席梁振英今天（6日）表示，香港是使用繁體字的特區，都是香港的特色，形容上學就是為了學，去英美留學，一樣要努力學好英文，「學繁體字比學英文難嗎？不學繁體字，可以不學粵語嗎？」



他說，教不嚴，師之惰，反問「為什麼不努力學繁體字」，坦言日後在香港工作，可以不用繁體字嗎？



沙田官立小學允許學生在測考使用簡體字作答，有家長接受電台訪問時批評，學校做法對使用繁體字的學生不公平。（洪戩昊攝）

梁振英：香港是使用繁體字 可以不學粵語嗎？

梁振英在Facebook表示，「內地背景或習慣使用簡體字的學生」來了香港上學，不習慣使用繁體字是現實，可以理解，問題是既然來了香港，而香港是使用繁體字的特區，不論是政府公文、外資中資港資企業、報刊書籍，還有內地來港的學生在香港的證件，無一不用繁體字，反問「為什麼不努力學繁體字？日後在香港工作，可以不用繁體字嗎？」

「學而知之」，上學就是為了學，去英美留學，一樣要努力學好英文，學繁體字比學英文難嗎？不學繁體字，可以不學粵語嗎？ 全國政協副主席梁振英

學繁體字進度是一碼事 放棄教的責任是另一碼事

梁振英表示，學生學習繁體字的進度和成績是一碼事，學校放棄要求，放棄教的責任是另外一碼事。他說，香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，是有必要的，在香港回歸前都深入的討論過。