沙官小准用簡體字考試　家長批書寫較快、教師無培訓　造成不公

沙田官立小學允許學生在測考使用簡體字作答，旨在為內地背景或習慣使用簡體字的學生提供「更友善的評核環境」。有家長接受電台訪問時批評，學校做法對使用繁體字的學生不公平。家長曾小姐認為，使用簡體字書寫速度更快，變相比使用繁體字學生花更多時間應考，且事前老師未有相關培訓，改卷時能否識別簡體字用語及錯字成疑。她續指，學校今日中文測考，在開考前三日才通知家長，更使用電子而非紙本通告，質疑校方不容許家長發表意見，通告亦只提供「已知悉」選項，並配有小字指「家長會努力配合」，由此宣稱取得大部份家長共識。



沙田官立小學周一（3日）向家長發通告，指將接受學生在校內測驗及考試使用符合國家語言文字規範的正規簡體字作答。

沙田官立小學家長曾小姐今早（6日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，校方在周一發出有關通告，指學生可在考試中使用簡體字作答，而學校今天起便開始第一科考試。她續說，學校以往亦會發出紙本通告，家長便可在紙本通告上寫上回饋或意見，但今次學校只採用電子通告，而且只提供「已知悉」選項，家長無法選擇反對；通告亦印有小字指「家長會努力配合」。

曾小姐表示，校方在10月25日舉辦家長日，校方理應有機會與家長溝通或宣布有關改動，卻選擇周一才發出通告，質疑學校是故意安排，不允許家長有機會反對。她指出，校方新安排是犧牲了使用繁體字學生的利益，因繁體字筆劃較多，書寫時間較簡體字需時，變相少了時間作答及覆卷。

沙田官立小學在周一發出有關通告，指學生可在考試中使用簡體字作答，而學校今天起便開始第一科考試。（網上圖片）

引述校方稱無時間培訓教師認簡體字 質疑能否公平改卷

曾小姐又說，她曾向學校反映，學校指他們是按教育局公開試文憑試標準。她表示，校內測考並非公開考試，而且校內測考計算學生個人成續，在此角度，學生之間屬競爭對手。

她引述校方稱「簡體字都會寫錯字」，亦曾反問校方有否為教師提供簡體字指引及培訓，學校稱有指引，但因時間關係，未能安排培訓，令她質疑教師是否具能力分辨簡體字的錯別字等，而能夠公正地批改試卷。

此外，曾小姐提到，許多家長已聯署表達對學校政策的不滿。至於學校為何要如何趕急修改考試政策，她猜測是因為在上周的測驗評估中，有十多名小五級插班生有太多錯別字，所以學校選擇配合他們。她續指，有學校主任曾說學校不是所有政策都需要家長同意。

教育局。(資料圖片)

沙田官小稱事前已諮詢教育局，曾小姐遂向教育局查詢，她引述當局回應稱學校的做法並不理想，又說學校稱已取得大部份家長共識。

她續指，教育局曾表示要包容內地生，他們有機會因錯別字扣分，令整份試卷零分，又着曾小姐，「當佢哋SEN（特殊教育需要，Special Educational Needs）學生」照顧。