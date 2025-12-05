立法會選舉｜聖公會陳謳明再籲積極參與：香港需同心團結重建

全國政協委員、香港聖公會大主教陳謳明近日向信眾發表家書，表示香港經歷宏福苑火災後，「要重建的東西多的是」，希望市民持續發揮在救災中展現的人性光輝，積極響應及參與即將到來的立法會選舉、災後的重建，由治及興的措施。



新一屆立法會選舉在12月7日舉行，在11月初各區已布置選舉宣布，呼籲選民屆時投票。（廖雁雄攝）

陳謳明表示，火災當晚打開電視，看着烈火吞噬宏福苑的7座大樓，聽着死亡人數不斷上升的數字，不禁痛心流淚。火災翌日，他到災場旁的社區中心及社會服務機構探訪災民，在大概兩小時的探訪中既感受過心靈沉重的哀傷，也看到人性光輝而帶來的喜悅。

大埔宏福苑大火，義工通宵包裝物資，準備撤離廣福邨平台。（翁鈺輝攝）

陳謳盟憶述，他在社區中心看到遇難者家人的哀哭，又見到一名小朋友悶悶不樂地瑟縮一旁，「我問他為什麼不和其他小朋友一同唱歌，他只說了五個字『我無咗屋企』」。此情此景，令他心情更為沉重。

消防員及警方人員12月3日在大埔宏福苑火災現場調查。（梁鵬威攝）

另一方面，他也看到消防員鍥而不捨地救火、社工不眠不休地服務災民、警務人員盡忠職守維持秩序，熱心市民將食物及新淨又光鮮的衣物送到收集點。之後數天，數千市民到廣福休憩處獻花。在這一切之上，他看到人性的光輝。

香港市民不屈不撓的精神與生命力，在宏福苑的救災現場中重建起來。筆者深信，若果香港市民都能夠把這份「宏福精神」支撐香港，愛着香港，一定能夠站穩腳步、重新出發。 聖公會大主教陳謳明

陳謳明指出，在未來的歲月，面對即將到來的立法會選舉、災後的重建，由治及興的措施、建設國際創新科技中心、完善置業階梯，以及之後北部都會區的發展，希望市民都能以這份高尚情操積極響應及參與其中。

香港在未來要重建的東西多的是，除了以上經濟及民生事宜之外，還有我們香港市民那份不言敗的精神、毅力、韌力與勇氣，還有我們的信念。 聖公會大主教陳謳明

他強調，只要市民能同心及團結，縱使我們仍要面對不少外圍挑戰及內部困難，都必定能夠一一克服。

宏福苑五級火造成逾百人死亡，事件令海外港人也感到痛心。（資料圖片）

陳謳明在上月中亦曾呼籲信眾積一木一水一響應立法會選舉，指香港貧富差距越來越大、房屋問題、精神健康困擾、家庭解體、零售市道低迷等，有待將要選出來的議員及全體市民同心解決，信徒有責任去思考及推動如何將香港的優勢轉化為社會動能去解決難題。