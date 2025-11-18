立法會選舉︱聖公會陳謳明籲投票：貧富差距、市道低迷待議員解決

立法會選舉下月7日舉行，香港聖公會大主教陳謳明今天（18日）呼籲信眾積極響應。他說，香港貧富差距越來越大、房屋問題、精神健康困擾、家庭解體、零售市道低迷等，有待將要選出來的議員及全體市民同心解決，信徒有責任去思考及推動如何將香港的優勢轉化為社會動能去解決難題，「今年12月7日立法會選舉，都願大家為香港投下神聖的一票！」



新一屆立法會選舉在12月7日舉行，在11月初各區已布置選舉宣布，呼籲選民屆時投票。（廖雁雄攝）

陳謳明表示，這次立法會選舉體現高質量民主新氣象，注入更多新元素及新動力，對香港整體社會的未來發展十分重要。故此，香港所有合資格的選民都應響應這一次的立法會選舉。他說香港有宗教信仰的市民佔超過本港人口40%，如果宗教信徒皆以身作則，除了能表現出宗教界過去百多年一直對香港社會的承擔及服務之外，更能發揮宗教信徒對建設香港的軟實力，例如家庭價值、人民品格及和而不同的精神等。

第八屆立法會選舉將於12月7日舉行，今次選舉共有161人報名參選，10個地區直選選區各有5至6人爭奪該區兩個議席。功能組別方面，社福界再現「三爭一」局面，其餘界別多為兩人爭一個議席。選委界則有50人競逐40個議席。（廖雁雄攝）

他說，香港宗教相當多元化，很感恩在香港法律之下，所有宗教都受到法例保障，各宗教均在香港和諧並存，除了以各自的傳統及信念弘揚教義外，也在教育、社會福利，及醫療衛生等工作上合作無間，同心協力服務市民，所以立法會選舉選出一群互相合作、關心社會的議員與民間團體（包括宗教界）同心為市民服務，是十分重要。

第八屆立法會選舉將於12月7日舉行，今次選舉共有161人報名參選，10個地區直選選區各有5至6人爭奪該區兩個議席。功能組別方面，社福界再現「三爭一」局面，其餘界別多為兩人爭一個議席。選委界則有50人競逐40個議席。（廖雁雄攝）

陳謳明又說，香港滄桑起伏的歷史中，由一個細小漁港，發展到今日成為一個國際大都會，已經是一個歷史奇蹟，形容今天的香港擁育獨特優勢，無論在法律、金融、醫療、工程、科技等領域都得到國際社會的譽許。他說近年更在教育與體育上都有非凡的成就，在「背靠祖國 聯通世界」的制度優勢下，香港各宗教團體也能在各自的國際組織上積極參與，說好又說準香港故事，令人感到欣喜。

遇到的挑戰及困難也不少。例如貧富差距越來越大、房屋問題，市民精神健康困擾、家庭解體、零售市道低迷等，有待將要選出來的議員及全體市民同心解決。各宗教信徒更有責任去思考及推動如何將香港優勢轉化為社會動能解決難題。 聖公會大主教陳謳明

陳謳明說不同宗教在信念上或有不同的重點，希望能偕同新一屆的立法會議員，秉持著各宗教提倡的精神來服務社會，促使香港成為一個充滿着慈悲、博愛、清真、和善、包容的家。