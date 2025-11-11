立法會選舉論壇開鑼　曾國衞：冀助認識候選人政綱　做好投票選擇

【立法會選舉2025】特區政府由今日（11月11日）起舉辦2025立法會「愛國者同心治港」選舉論壇，地區直選新界西南選區率先登場。政制及內地事務局局長曾國衞到現場視察第一場選舉論壇舉行情況，他形容論壇籌辦過程順利、氣氛濃厚，希望大家透過論壇對候選人政綱情況更加掌握，從而為投票做好選擇。



新一屆立法會選舉在12月7日舉行，在11月初各區已布置選舉宣布，呼籲選民屆時投票。（廖雁雄攝）

曾國衞表示，今次是特區政府第一次舉辦大型選舉論壇，希望做到市民知道候選人情況，氣氛好一些，整個安排安全有序。

論壇形式主要包括候選人自我介紹、助選團動員、問題環節以及特定議題辯論等。曾國衞稱，有隨機安排當區市民到現場，亦希望全港市民多關注選舉情況。

11月11日早上，政府主辦首場立法會選舉論壇，政制及內地事務局局長曾國衞在現場見記者。（馮子健攝）

被問及打氣團來現場，會否擔心擾亂秩序？曾國衞指不會，相信助選團會守秩序。他強調，選舉對良政善治重要，希望市民踴躍支持投票。

39場論壇連續20日舉行

「愛國者同心治港」選舉論壇合共39場，由今日開始連續20天舉行，至月底（11月30日）完結。地區直選與功能界別每日兩場，直選分區與勞工界因各有5至6名候選人，論壇時長為1.5小時，其餘功能界別各有2至3人參選，論壇時長1小時。選舉委員會界別參選人達50個，其論壇安排在單獨一天舉行，長3小時。

▼「愛國者同心治港」選舉論壇日程▼

