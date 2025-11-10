立法會選舉｜161提名全部確認有效　選舉論壇明起連續20日舉行

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉12月7日舉行，由政務司司長陳國基領導的候選人資格審查委員會今日（11月10日）公布，161名參選人全部通過資格審查。政府將舉辦39場「愛國者同心治港」論壇，包括10場地區直選、28場功能界別及1場選舉委員會界別，除了邀請候選人參加，亦邀請市民參與。



「愛國者同心治港」選舉論壇由明日開始連續20天舉行，至月底（11月30日）完結。地區直選與功能界別每日兩場，直選分區與勞工界因各有5至6名候選人，論壇時長為1.5小時，其餘功能界別各有2至3人參選，論壇時長1小時。選舉委員會界別參選人達50個，其論壇安排在單獨一天舉行，長3小時。



11月10日，政務司司長陳國基（右）在政制及內地事務局局長曾國衞（左）陪同下，就候選人資格審查委員會對2025年立法會換屆選舉候選人的審查結果會見傳媒。（政府新聞處）

審核未完成已抽籤定編號 陳國基：沒有問題

陳國基聯同政制及內地事務局局長曾國衞今日下午在政府總部會見傳媒。陳國基宣布，資審會在今日開會，完成對所有參選人的資格審查核實工作，確認全部161名參選人均符合「擁護基本法」和「效忠香港特區」的法定要求和條件，並裁定他們的提名有效。

立法會選舉提名期上周四（11月6日）結束，政府在翌日已安排參選人抽籤決定候選人編號，未有等他們的參選資格獲確認。陳國基解釋，抽籤和資格審查沒有必然的先後次序的，抽籤的主要目的是希望盡早方便候選人作好選舉工程的準備。他補充，政府也有提醒過參選人，在未公布資格審查結果時，最好不要用編號，「但作好準備，我們覺得是沒有問題的」。

11月10日，政務司司長陳國基與政制及內地事務局局長曾國衞見記者，宣布第八屆立法會161名參選人全部通過資格審查。（賴卓盈攝）

陳國基強調，12月7日舉行的立法會換屆選舉對「一國兩制」行穩致遠、特區良政善治，以及市民福祉都極為重要，他感謝不同機構、企業、組織和團體近日響應政府呼籲，鼓勵屬下員工積極投票及為員工投票提供便利措施。

曾國衞：論壇可讓候選人公開公平闡述政網與理念

曾國衞宣布，特區政府由明日起會舉行合共39場「愛國者同心治港」選舉論壇，邀請市民出席。論壇內容包括候選人自我介紹、助選團動員、問答環節及特定議題的辯論。

11月10日，政制及內地事務局局長曾國衞宣布，政府將為第八屆立法會選舉舉行39場選舉論壇。（賴卓盈攝）

論壇將透過港台電視31和香港電台第一台及政府網站作現場直播。曾國衞表示，希望透過論壇，讓候選人有公開和公平機會闡述政綱與理念，從而令選民作出適當投票選擇。他強調，政府鼓勵大家多關注論壇上各候選人的表現以加深對他們的了解，從而在12月7日投票共同選出愛國愛港、立場堅定、有能力、有擔當、有熱誠為市民服務的新一屆立法會議員。

上周有參選人透露，政府原本計劃在過去的周末要開始舉行選舉論壇，但後來又被告知需要押後。曾國衞否認選舉論壇的安排存在延誤或失誤。他解釋，論壇一直都在籌備，過程中需要了解一下候選人的時間，在未曾正式敲定安排之前，並沒有正式發邀請通知。

四年前資格審查時一周 一人被取消資格

根據全國人大常委會在2021年修改後的香港特別行政區基本法附件二，候選人資格審查委員會負責審查並確認立法會議員候選人的資格。資審會就有關人士是否符合擁護中華人民共和國香港特別行政區《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件作出決定。

在10月24日至11月6日的提名期內，選舉事務處合共收到161份報名表格，比四年前第七屆選舉多7份。90個立法會議席全部有競爭，10個直選分區中，有9個出現5名參選人爭奪該區兩個議席的局面，九龍中更有6人競爭。28功能組別裏面，26個為兩人爭1席，社福界競爭最激烈，有3人參選，勞工界3個議席則有5人競爭。選舉委員會界別合共有50人爭奪40個議席，較四年前少一人。

四年前資審會歷時約一個星期完成審查，今次則只花了約四天。四年前154名參選人當中有一人被取消資格，原因是他屬於《立法會條例》下的訂明公職人員，不符合獲提名的資格。