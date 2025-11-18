立法會選舉｜葉劉發公開信呼籲市民投票：民主是中央贈港珍貴禮物

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉將於12月7日舉行，行政會議召集人葉劉淑儀今日（11月18日）發表公開信，呼籲全港市民帶同家人、同事一起投票支持完善後的選舉制度，選出有為、有能的議員。葉劉表示，以其半世紀公共服務經歷，可以負責任地說：香港今日擁有的民主制度，實乃中央人民政府賦予七百萬港人的一份彌足珍貴的厚禮。



10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期由10月24日開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

回顧議會發展 葉劉：港英倉促推政制「民主化」

年底將正式結束17年議會生涯的葉劉淑儀在公開信中表明，民主發展離不開市民親身參與及行使公民權利，她衷心樂見政府積極努力為選舉宣傳。她回顧立法會發展歷程，指出回歸前立法局主席由英國委任的總督兼任，議員則由官守議員及委任議員組成，市民完全沒有機會參與其中。直至1980年代，港英當局眼見香港回歸已無可避免，才倉促推進政制「民主化」，在1985年首設間選議席及功能界別，而第一次地區直選則要待至1991年才舉行。

葉劉形容，港英政府早年的政制改革採取較穩健、循序漸進的路向，但「未代港督」彭定康上任後，大量具強烈反華立場的政治人物進入立法會，這些人士把意識形態凌駕於香港整體利益之上，強行加速民主進程，結果令回歸後的首任行政長官需要面對一個充斥着反中亂港分子的立法會，使得特區政府的施政舉步維艱。

10月25日，新民黨舉行記者會公布立法會參選名單，黨主席葉劉淑儀正式宣布不會競逐連任。（夏家朗攝）

中央強調民主貫穿施政全過程 葉劉：深以為然

葉劉續指，中央政府其實相當重視民主的發展，在2019年提出了「全過程人民民主」的概念，強調民主不應只停留在選舉一刻，而應貫穿施政全過程，切實回應市民訴求，讓市民真正安居樂業。她對此深以為然。

她又指出，中央政府早在2014年就對香港民主發展提出了「8.31方案」，賦予港人普選機會。可惜，有關方案被當時立法會內的反中亂港議員帶頭否決，讓港人失去一次實現普選的機會。

2021年5月27日，立法會三讀通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》。（盧翊銘攝）

「愛國者治港」非新概念 葉劉：下月選舉是其全面實踐

至於2021年第七屆立法會選舉全面落實「愛國者治港」根本原則，葉劉指這並非新概念，因為鄧小平早在上世紀八十年代已明確指出「治港者必須愛國愛港」。她表示，下月舉行的第八屆立法會選舉是「愛國者治港」原則的全面及準確實踐，她衷心呼籲市民踴躍投票，按照《憲法》與《基本法》所確立的選舉制度，選出真正愛國愛港、具備能力和願意為市民服務的優秀議員。

葉劉強調，任何背離《憲法》與《基本法》的所謂「民主」終究無法在香港行穩致遠。正如2021年國務院《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書所指出，民主是中央賦予香港同胞的寶貴禮物，我們理應倍加珍惜。