立法會選舉｜港澳辦：議員有序更替是民主真諦　沒有「祝福名單」

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期下周五（10月24日）開始，中央港澳辦、國務院港澳發表「港澳平」署名文章，指這次選舉是香港加快由治及興進程的一件大事，回顧過去、把握當下、展望前景，令人愈發堅定落實「愛國者治港」原則的制度自信。



「港澳平」提及提及近日的棄選潮，指通過換屆選舉實現議員的有序更替是立法會的慣常，亦是民主真諦。文章又稱，所有參選人將站在同一起跑線上展開競爭，不存在「祝福名單」或「特殊待遇」。



港澳辦發表署名文章，指第八屆立法會選舉是香港加快由治及興進程的一件大事，令人愈發堅定落實「愛國者治港」原則的制度自信。（資料圖片）

經歷「重大鬥爭」才獲得立法會良好局面

這篇文章以《選好立法會，再上新台階》為題，內文先指出本屆立法會的良好局面是經歷重大鬥爭才獲得，來之不易。「港澳平」分析，過往反中亂港分子和外部敵對勢力代理人利用原選舉制度存在的漏洞和缺陷，進入立法會胡作非為、肆意破壞，嚴重干擾特區政府依法施政，阻礙經濟發展和民生改善，嚴重衝擊特區憲制秩序，危害國家主權、安全、發展利益。

文章提到2019年「修例風波」期間，立法會被「拉布」、「流會」等卑劣手段騎劫，內會停擺了8個多月，多達14個法案不能及時審議，超過80部附屬法例在期限屆滿前得不到處理。中央在緊要關頭果斷，採取制定實施香港國安法和完善特區選舉制度等標本兼治舉措，推動立法會運作得以重回正軌。

立法會推出微縮模型，還原《維護國家安全條例草案》於2024 年3 月19 日在立法會通過的情形。（陳立程攝）

第七屆立法會履職盡責、擔當作為，為香港從由亂到治走向由治及興發揮了重要作用、作出了重要貢獻。 港澳平

本屆立法會「堅決貫徹以行政長官為核心的行政主導體制」

行政長官李家超昨日在「行政立法同心治港創未來「研討會指出，本屆立法會審議通過近130條法案，較上一屆多六成，審批了近7000億元撥款，以及完成了《維護國家安全條例》、《簡簡樸房條例草案》等重要立法工作。「港澳平」亦引述這些成績，稱讚本屆立法會履職盡責、擔當作為。文章稱，特別值得指出的是，本屆立法會堅決貫徹基本法規定的以行政長官為核心的行政主導體制，全力支持特區政府依法施政。

「港澳平」續指，在新選舉制度下，選舉回歸選賢舉能的本質，第七屆立法會積累的好經驗好做法，將促推第八屆立法會選舉進一步展現新選舉制度具有的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性、公平競爭性，讓民主在更加公開、公平、公正、廉潔、有序的選舉中得到更好保障和體現。

任何參選人如經法定程式確認為合資格候選人，都將站在同一起跑線上展開競爭。不存在什麼「祝福名單」，也沒有誰享有什麼「特殊待遇」。 港澳平

政府與社會齊心協力 將可選出「史上最高水準立法會」

文章又稱，特區政府和社會各界守正創新、齊心協力，定能把這次選舉辦得更成功、更圓滿，選出歷史上最高水準的一屆立法會。文章指出特區政府擔起當家人和第一責任人的責任，積極依法組織選舉，並提及政制及內地事務局局長曾國衞日前專門提到，公務員是特區治理體系中的重要部分，應以身作則帶頭投票。

10月16日，特區政府舉行研討會，講述新時代下行政立法關係，特首李家超主講。（鄭子峰攝）

「港澳平」強調，這次選舉一定能夠選出愛國愛港立場更加堅定、為港為民服務更加熱誠的立法會議員，選出更加勤勉努力工作、更加善於履職盡責的立法會議員，選出更加年輕專業、更具創新創造活力的立法會議員，選出更加清正廉潔、更有良好操守形象的立法會議員。文章形容，這是最真實管用有效的民主，將為特區實現良政善治提供更有力保障。