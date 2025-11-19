選舉專訪｜飲食界隔空辯外勞熔斷　江志恒：先計數　梁進：未過剩

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉12月7日舉行。早前《香港01》統計，功能界別60位候選人中，只有四分之一是現屆議員，被換血的包括飲食界，擔任議員25年的自由黨張宇人宣布不再參選，交棒給其助理、南區區議員梁進，與同為「新丁」的稻苗飲食專業學會主席江志恒競逐該議席。



兩位候選人分別接受《香港01》專訪，就業界關注的外勞、減輕舖租、留港消費等議題陳述主張。最大不同在於減舖租方面，江志恒承諾會聯動業界與發展商溝通，方向包括租金分成，即以營業額的一部分抵銷租金；梁進則指樂意爭取減租，但認為香港是自由社會，相信業界會懂得選擇有良心的業主。



外勞層面亦現差異，梁進認同張宇人早前言論，強調處於經濟轉型期的香港不可沒有外勞；面對坊間推行呼聲高的「外勞熔斷機制」，梁進稱考慮為時尚早，江志恒則表示，推行與否的前提是釐清數據。



飲食界候選人江志恒接受《香港01》專訪，談及參選優勢，他稱入行三十載，涉獵侍應、後廚、餐廳設計、行政崗位。（夏家朗攝）

談參選原因 均嘆香港美食盛名不再

訪問甫一開場，江志恒就稱飲食業正處寒冬，希望帶頭轉型創新。他憶起早年國外餐飲爭相來港取經，有日本行家專程到埗學習粵菜，惟如今盛況不再。「不如趁呢個機會行出嚟，同業界一齊強強聯手。」梁進亦感慨香港美食天堂的盛名逐漸沒落，稱參政是想提升業界競爭力。

飲食行業無好快『撳掣』，就可做到嘅嘢。 立法會選舉飲食界候選人江志恒

談及參選優勢，在新世界發展集團擔任餐飲業務助理總經理的江志恒稱，入行三十載，涉獵侍應、後廚、餐廳設計、行政崗位，笑言曾向主廚取經以至上手炒餸，亦曾在會展與「拍檔」政府組織大型宴會及活動，又試過遠赴夏威夷、亞太乃至歐洲開辦餐廳。

飲食界候選人梁進接受《香港01》專訪，稱擔任議員助理和區議員之時處理不少業界個案。（鄭子峰攝）

我在業界嘅角色，唔係做生意咁樣做。 立法會選舉飲食界候選人梁進

梁進表示，擔任議員助理和區議員之時處理不少業界個案，包括申請續牌、申請設置露天茶座、清真認證等，而且身為旅發局成員，曾舉辦七一、國慶活動。他形容自己的工作是代表業界，不點名稱「業界好多人可能係代表自己間公司」。

留港消費各有橋 梁進冀搞活社媒 江志恒推創意料理

巧合的是，兩人均把恢復本港飲食界盛名列為政綱第一項，不過表述有分別，梁進希望「協助擦亮香港『美食之都』金字招牌」，江志恒則稱「合力打造美食之都，提升城市軟實力」。

最能體現飲食業興旺與否的指標，可能是留港消費人數。不過近年部分港人為求「抵食」，求近者北上消費，遠些就去東南亞，餐飲業面臨留客難關，如何扭轉局面？

「唔廣泛利用社交平台，業界係冇辦法發聲。」梁進認為短期內要利用社交媒體做好宣傳，並應用人工智能，舉例餐牌可用AI生成多個翻譯版本。他指出，長遠要爭取更多撥款做好人才培訓，提升服務水準，同時預備將來同大灣區聯手辦廚藝比賽，增強業界活力。

江志恒指北上消費持續十餘年，近年因經濟形勢差激化，行業唯有謀求創新。圍繞講好香港飲食文化故事，他舉例可利用本港物流發達的優勢，獲取優質食材開發新菜式，同樣承諾會牽頭舉辦大型廚藝餐飲比賽，並聯合旅發局及大專院校推廣本地創意料理。

推動食肆減租 兩人各執一詞

大疫三年後，本港食肆一度陷入結業潮，商家面臨舖租居高不下、人力成本上升的困境。面對前線減租呼聲，江志恒提出聯動業界與發展商溝通，方向包括租金分成，即以營業額的一部分抵銷租金，具體數字依不同個案釐定，並為中小企提供食材議價的渠道，以降低成本。他又承諾跨界別動員旅遊、零售等聯會向政府反映意見，「將來飲食界議員一定有呢個能力、人脈先做到」。

就推動食肆減租，江志恒提出聯動業界與發展商溝通，方向包括租金分成。（夏家朗攝）

被問及會否推動新世界帶頭減租，江志恒說不聚焦個別發展商，「行業好多持份者，有方案都要做，唔係話單一指向邊個機構」。

梁進則表示，沒有聽聞業界要求減租，「香港係自由社會，租金定得高就租唔出」。他補充，當年疫情肆虐時地產商曾減租，但這種情況少見。他又強調「好樂意去做（爭取減租）」，但其實業界懂得做選擇，「我哋鼓勵業界幫襯會減租、會幫業界嘅店主」。他指，飲食業要提升競爭力，強調不少食肆门口仍「排晒隊」。

梁進認同張宇人「輸入外勞令打工仔『開心咗』」的yan'lun。（鄭子峰攝）

梁進：經濟轉型不可無外勞

壟斷飲食界立法會議員一職25年的張宇人，早前指業界及早輸入外勞或可避免倒閉潮，且外勞分擔工作令打工仔「開心咗」，引起勞工界猛烈抨擊。梁進為其解畫稱，輸入外勞是否令員工開心，「睇大家點解讀，係講緊在職員工，還是冇嘢做唔開心」。他強調，外勞補充了難招聘本地人的洗碗、侍應崗位，以及負責創意的廚師崗位，強調處於經濟轉型期的香港不可以沒有外勞。

外勞熔斷機制應否推？ 江：先計清數字 梁：為時尚早

面對外勞政策，江志恒認為要持平考量，舉例有初級廚師和洗碗工崗位因薪資低不獲本地人青睞，方聘任外勞達至「雙贏」，且僱主都要跟足規例為外勞提供免費食宿醫療，承擔成本。

至於早前有意見指應推行外勞熔斷機制，即行業失業率超過某一指標時停止輸入外勞，兩人亦有不同看法。江志恒指推行與否的前提，是將相關數據指標計算清楚，「如果勞動人口退休，加埋到百分比，可能有少少混淆」，續強調自己與大專院校熟稔，可協助政府專業精準地分析數據，作為推行政策的依據。

梁進就指，現時本港遠未達到外勞過載的情況，談推行外勞熔斷機制與否「為時尚早」，因為今年《施政報告》已經收緊外勞輸入，應該靜觀效果再決定。