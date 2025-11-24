李家超：中日交流氣氛惡化　港府須符合國家尊嚴與港人利益

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。行政長官李家超今日（24日）批評日本領導人公然發布錯誤言論，所有中國人不會同意，形容中日交流氣氛惡化，香港支持國家對日本的外交政策，港府須符合國家尊嚴與港人利益，保安局已提醒赴日和在日港人注意人身安全，將密切監察事態發展。



11月24日，行政長官李家超會見傳媒。（鄭子峰攝）

李家超：中日交流氣氛惡化

中共二十屆四中全會精神宣講會今日（24日）在政府總部舉行，會後李家超會見傳媒，被問到日本首相高市早苗的「台灣有事」言論。李家超表示，高市早苗公然發布錯誤言論，傷害中國人感情，「所有中國人不會同意」。他批評言論極其錯誤，令中日交流氣氛惡化，不少交流成效存疑。

李家超：港府須符合國家尊嚴與港人利益

李家超表示，保安局已經更新日本外遊警示，提醒赴日和在日港人注意安全，國際機場亦會為調整赴日行程人士提供彈性安排。他續指，會繼續密切監察事態發展，港府的安排必須符合國家尊嚴與港人利益，不斷留意國家的立場和政策，確保在日港人的人身安全。

港府舉行四中精神宣講會

港府內部今天舉行四中精神宣講會，講者包括中國科學院院長、院士侯建國，及中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東。

李家超表示，兩人深入淺出、精闢詳細講解四中全會精神，系統性解讀「十五五」規劃的重要性，包括如何準確把握香港的歷史方位，及未來發展面臨的環境，與會者亦更了解國家的頂層設計、戰略描畫及發展主要目標。

他隨後分享三點體會，一是必須深入理解和領會四中全會精神，掌握國家方向和機遇；二是守正創新，因地因時制宜，鞏固提升固有優勢，更好融入國家發展大局；三是必須將四中全會精神融會貫通在日常工作上。他指，明天舉辦第二場宣講會，香港電台全程直播，呼籲市民踴躍收看。

李家超：發展總部經濟 推動更多公司在港成立

李家超隨後亦闡述港府在鞏固提升國際金融中心、國際創科中心、國際航運中心及國際貿易中心地位的措施。國際金融中心方面，他指非常強調改善與內地的互聯互通機制、令人民幣市場業務豐富，亦要加強國際資產和私人財富管理業務；

國際創科中心方面，港府已發表《香港創新科技發展藍圖》，香港享有科研優勢，要建立創科生態圈，將科研產品轉化落地，可在大灣區落地生產；國際航運中心方面，會繼續推進落實政策，改善稅務優惠制度等，正不斷落實細節措施；國際貿易中心方面，香港的優勢是供應鏈管理，會繼續推進，並發展總部經濟，推動更多公司在港成立。