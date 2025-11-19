01消息｜中科院侯建國、中財辦祝衛東下周一來港宣講四中全會

《香港01》接獲消息，中共二十屆四中全會精神宣講會將於下周一（11月24日）在政府總部舉行，講者包括中國科學院院長、院士侯建國，及中央財經委員會辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任祝衛東。



二十屆四中全會於10月20日至23日在北京舉行。（新華社）

消息指，宣講會將於下星期一在政總西翼舉行，時間是9:30至12:00，面向特區政府官員。

中共二十屆四中全會在10月20日至23日舉行，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。特區政府管治團隊在10月27日曾開會學習貫徹四中全會精神。

10月27日，特區政府開會，學習實徹中共二十屆四中全會精神。（李家超facebook）

行政長官李家超當時表示，「十五五」既是國家以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，也正值「一國兩制」實踐邁入新階段、香港加快實現「由治及興」的重要時期，香港必須繼續發揮好「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，開創經濟社會長期繁榮穩定的美好明天。