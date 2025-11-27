宏福苑火災｜港澳辦副主任徐啟方、農融率工作組抵港協助救災
撰文：文維廣
更新：
為貫徹落實習近平總書記重要指示精神，中央港澳工作辦公室主任夏寶龍第一時間部署組建中央港澳工作辦公室工作小組赴港協助開展救災工作。工作小組由中央港澳工作辦公室副主任農融率領，於11月27日淩晨出發，早上抵達香港開展工作。
港澳辦常務副主任徐啟方今日下午亦來港協助開展救災工作。
習近平高度重視 要求港澳辦、中聯辦支持特區撲滅火災
新華社昨晚報道，國家主席習近平高度重視今次災情，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況，指示香港中聯辦負責人向香港特區行政長官李家超轉達他對遇難人員和殉職的消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，要求中央港澳辦、香港中聯辦支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。
中央港澳辦及後在其網站表示，堅決貫徹習近平重要指示精神，密切跟進火災事故救援情況，與香港特區政府保持密切溝通，並協調有關部門和地方提供必要援助，全力支持香港特區政府應對處置火災事故。
港澳辦三分鐘內兩度發文 宣布工作組及徐啟方赴港協助救災
港澳辦在今日下午5時26分左右發文公布，中央港澳工作辦公室主任夏寶龍第一時間部署組建中央港澳工作辦公室工作小組赴港協助開展救災工作。工作小組由中央港澳工作辦公室副主任農融率領，於今日凌晨出發，早上抵達香港開展工作。
三分鐘後，港澳辦再發文稱，為貫徹落實習近平總書記重要指示精神，按照中央港澳工作辦公室主任夏寶龍部署要求，中央港澳工作辦公室分管日常工作的副主任徐啟方於今日下午赴港协助開展救災工作。
