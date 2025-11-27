宏福苑五級火｜港鐵大埔墟站支援站　特快一日補領樂悠咭、八達通

大埔宏福苑五級火造成嚴重人命傷亡，不少居民除了要補領身份證，更要補領八達通。港鐵今天（27日）起在大埔墟站設立支援站，為受影響居民特快補領樂悠咭、殘疾人士八達通，只需一日便可發出新咭，等候新咭期間，會獲發已增值的臨時八達通供使用。



特快一日補領樂悠咭、八達通

支援站在大埔墟站票務中心對開，多名港鐵職員已在場協助受火災影響居民。為遺失、損毁樂悠咭或殘疾人士八達通的居民辦理特快補領登記，會靈活彈性處理文件要求，並於翌日發出新咭。八達通公司八達通 Octopuss 會提供一張已增值的臨時八達通，讓居民於等候新八達通期間可以使用。

同時，新增臨時免費流動充電器，供有需要人士借用。港鐵指會留意居民需要 ，調整支援站服務。